Uudised

MEIE MAA EKSKLUSIIV: Mart Soidro ja Andrus Kivirähk käisid külas president Kersti Kaljulaidil!

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 14. detsember 2016. President Kersti Kaljulaid. FOTO: Toomas Huik Laupäeval saab Meie Maast lugeda intervjuud president Kersti Kaljulaidiga, mille tegid literaat Mart Soidro ja kirjanik Andrus Kivirähk.



See on teistmoodi intervjuu, millesarnast pole Eesti ajakirjanduses kunagi varem ilmunud. Kahe teravmeelse mehe vestlus riigipeaga maast ja ilmast ning elu põhiväärtustest võtab nii hoogsad pöörded, mida on raske isegi ette kujutada.



Veendugem:



Andrus: Mul on Kerstile kui mustamäelasele ja linnuteadlasele üks spetsiifiline küsimus. Kõige levinum lind Mustamäel on tuvi. Aga ma ei ole kunagi näinud tuvi lapsi! Ainult täiskasvanud tuvisid...



Kersti: Erinevalt kajakast, kes muneb, kuhu juhtub, peidab tuvi oma munad ja pojad ära.



Andrus: Aga nad võiksid käia ematuvi kõrval! Nii nagu ma Snelli tiigis näen ujumas pardiema ja pardipoegi.



Kersti: (lõbusalt) Linnud üldiselt jagunevad pesahoidjateks ja -hülgajateks.



Andrus: Ma ikkagi arvan, et tuvil ei olegi lapsi.



Kersti: Ma saan aru, et tahad jõuda juba jumala teema juurde.



Andrus: Äkki varblased ongi tuvi pojad, nii nagu kass on koera naine? Ja hiired on nende lapsed...



Mart: Kuulge, nüüd me muutume juba ulakateks! Läheme parem suvel Harku terviserajale! Seal on männimets, soo, raba ja liivakünkad. Mul on natuke häbi Andruse väheste loodusalaste teadmiste pärast, võiksime sinna õppematkale minna.



Kersti: See on hea mõte.



Mart: Seal kasvab isegi üks kuldking.



Andrus: Miks sa mulle seda näha ei toonud. Tõmmanud välja!



* * *



