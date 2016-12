Uudised

Invaru soovitab abivahendite soetamisega mitte kiirustada

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 15. detsember 2016. Tänavu pole saarlastel tarvis enne 16. detsembrit abivahendite pakkujate juurde kiirustada, et aastalõpu varusid soodsalt soetada. Sotsiaalkaitseministri uue määruse kohaselt kestab sel aastal ostetavate abivahendite soodusperiood aasta lõpuni. Küll aga tasub meeles pidada, millised dokumendid peavad soodustuse saamiseks kaasas olema.



Abivahendite üürimise ja müügiga tegeleva Invaru klienditeeninduse valdkonna juhi Kadri Tiido sõnul on jõulukuu tänavu saarlaste jaoks rahulikum. Erinevalt möödunud aastast kehtivad soodustingimused abivahendite soetamiseks seekord käesoleva aasta lõpuni.



“Möödunud aastal oli Kuressaare esinduses detsembri keskpaigas tihe liiklus, sest soodustingimused abivahendite soetamiseks kehtisid kuu keskpaigani,” rääkis Tiido.



Naine selgitas, et kuna möödunud aastal jäi kahe soodusperioodi vahele mitu nädalat, asusid paljud abivajajad ja nende hooldajad detsembri keskpaigas endale aasta lõpu varusid koguma.



“Tänavu pole aga selleks põhjust, sest sel aastal jõustunud uue määruse järgi saab abivahendeid soetada soodustusega kuni aasta viimase tööpäevani ehk 30. detsembrini,” tõi Tiido välja ja lisas, et pühade eel on suurim nõudlus just kiirelt kuluva igapäevakauba järele, nagu mähkmed ja hooldusvahendid.



Dokumendid kaasa



Kuigi soodustuse kehtivusaeg on tänavu pikem, ei tasu Tiido sõnul unustada, missuguseid dokumente soodustuse saamiseks tarvis on, et näiteks põetus- ja hooldusvahendeid või liikumise abivahendeid osta.



“Paraku jõuavad päris paljud abivajajad meie Kuressaare esindusse jätkuvalt ilma vajalike soodustust tõendavate dokumentideta,” tõdes ta.



Kui soovitakse laenutada abivahendit tavahinnaga, on selleks vaja vaid isikut tõendavat dokumenti. Aga kui soovitakse laenutada või osta mõnd abivahendit soodustingimusel, on tarvis lisaks ka isikliku abivahendi kaarti ja arstitõendit.



Juhul kui tegemist on tööealisega, kel on puue või töövõimetus, on tarvis ka otsust selle kohta.



Lastele abivahendite soetamiseks on tarvis lisaks isikliku abivahendi kaardile puude korral ka puudeotsust ja arstitõendit ning muudel juhtudel eriarsti tõendit.



Küll aga lisas Tiido, et kui abivajaja soovib sobivaima abivahendi leidmiseks klienditeenindajaga konsulteerida, soodustusdokumentide kohta rohkem infot saada või kui üüritud abivahend vajab remonti ja hooldust, on see kliendi jaoks tasuta ja selle jaoks eraldi avaldust või soodustustõendeid esitama ei pea.



***



Vajaminevad dokumendid soodustuse saamiseks

- abivajaja või tema esindaja isikut tõendav dokument

- isikliku abivahendi kaart

- arstitõend abivahendi vajaduse kohta

- puude ja/või töövõime kaotuse otsus nende olemasolul

