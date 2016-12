Uudised

Toitlustaja pakub Leigri esimesel tööpäeval üllatusi

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 15. detsember 2016. Eelmisel laupäeval Tallinna jõudnud parvlaev Leiger saab liinile minekuks viimast lihvi.



“Plaani kohaselt peaks laev Rohuküla-Heltermaa vahet sõitma hakkama 22. detsembril ja selleks ajaks peab toitlustamiseks kõik valmis olema,” märkis Arensburg OÜ tegevjuht Terje Nepper.



Praegu paigutatakse laeva oma tehnikat, aga samas käib juba pühapäevast saadik ka meeskonna toitlustamine ning laevas tegutseb paar kokka.



“Hästi läheb, töö käib, ebameeldivaid üllatusi pole ette tulnud, kõik on nii nagu lubatud,” hindas olukorda Nepper.



Osa pliite on juba tehases sisse pandud, osa tuleb juurde osta, sest pole päris arvestatud nii suurte toidukogustega, mida valmistama hakatakse. Ka kõik väikevahendid ostab Arensburg ise.



Esimene suurem tuleproov saadakse juba 19. detsembril, kui toimub Leigri ristimine ja sellel üritusel toitlustab samuti Arensburg.



Kuna St Ola jäi nüüd seisma, siis tuli personal sealt ära Leigrile ja Regulale.

“Mingil hetkel, kui kõik neli uut laeva on kohal, tuleb meil inimesi veel juurde võtta. Oleme igale laevale arvestanud tööle 15 inimest,” lisas Nepper.



Nepperi sõnul on uus laev mugav ja ilusam kui kõik eelmised.



“Minu meelest on Türgist tulevad laevad sisekujunduselt isegi ilusamad kui Poola omad,” leidis Nepper.



