Lehm Triinu sai jõuluks koju

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 15. detsember 2016. Triinut aitasid eile kolida kolm turvakodu vabatahtlikku ja uued peremehed. FOTO: Peeter Kukk Valjala vallas Ariste külas väärkoheldud lehm pidi algselt võtma ette reisi tapamajja, kuid nagu jõuluime, on see lugu saanud õnneliku lõpu. Pärast pikki kuid ja mitmeid loobumisi on Triinu lõpuks uues kodus ja rahul on nii viss kui uus pererahvas.



MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu juhatuse liige Edith Annusver meenutas, et umbes kolm-neli kuud tagasi võttis loomakaitse nende ja kohaliku veterinaarametiga ühendust, teavitades Ariste külas toimuvast loomade väärkohtlemisest. Esialgu jäi turvakodu ootavale seisukohale, kuid paar kuud tagasi hakati olukorraga lähemalt tegelema.



Algul otsiti koertele-kassidele uusi kodusid ja lehm pidi tapamajja minema. Siis aga tekkis Triinule suur fänniklubi üle Eesti. “Meie sotsiaalmeedia postitusi pole kunagi nii palju jagatud ja vaadatud kui Triinu puhul. Postitust vaatas üle 80 000 inimese,” tõdes Annusver.



“Tekkis mõte, et kui juba teised loomad saavad uue võimaluse, ehk saab vissile sama pakkuda.”



Kõigepealt pidi Triinu minema Pärnumaale, siis tekkis üks potentsiaalne kodu pakkuja Saaremaal, kes mõlemad aga siiski loobusid.



Staažikale, 12-aastasele lehm Triinule pakkus kodu Tõnija küla pererahvas, kellest oli juttu ka 30. novembri Meie Maas – Edna Nook ja tema elukaaslane Vahur Konks. Lehma ootasid ees üheksa kitse, neli kassi ja koer.



Juhuse tahtel



Valjala vallavanem Aare Martinson nentis, et kuigi esialgu oli kahju, et eelmised inimesed loobusid, arvab ta, et uus valik sai parim.



“See on siinsamas lähedal – pole vaja looma kaugele solgutada ning tunnen neid olusid ja inimesi,” kinnitas ta. “Aitame nad vastu talve järje peale, sest nad pole ju arvanud, et lisaloom tuleb.”



Martinson meenutas, et juhuse tahtel tuli lehm jutuks, kui talupidaja vallamajja asja tegi. “Ta mainis, et kui lehmal turvalist kodu pole, võib ta looma endale võtta ja nii läks,” sõnas vallavanem.



Annusver kinnitas, et lehma pealepanek üle poole tunni ei võtnud, pigem läks veidi aega, et Triinu treilerist tagurpidi välja saada. “Ma arvasin, et sellega saab rohkem nalja ja tsirkust, aga ei midagi,” naeris vabatahtlik abiline, lisades, et looma meelitamiseks oli kaasa võetud nii leiba kui jõusööta.



Triinu nagu tundis ette ja tahtis ise uude koju minna.



“Kui ta treilerist välja saime, võttis lehm ise suuna lauda poole ja läks hea meelega,” lisas ta.



“Tuju on hea. Lasime ta auto pealt maha ja saime lauta ning Triinu hakkas kohe jooma. Tundsime, et ta on oma koha peal – ta kohe teadis, kuhu minna,” seletas perenaine Edna õhinal.



Loomadega tegelemine on tema pärusmaa olnud eluaeg ja varemgi on neil lehmi olnud. Samas tunnistas Edna, et ta on ilmselt siiski kuri inimene, sest kui üks joodik on kuskil söömata ja külmas, jätab see teda täiesti külmaks. Kui aga loom on keti küljes ja süüa-juua ei saa, ajab see ta kohe turri.



Kiire kohaneja



Just kümme minutit tagasi looma lauta saanud, on perenaisel hea meel, sest viss oli agaralt jooma hakanud ja noolis julgelt jahuämbrit.



“Vanamees paitab Triinut ja viss vaatab rõõmsalt ringi – mis sa hing veel tahad! Vanas peres vaevalt teda keegi paitas ja veel vähem süüa andis,” selgitas Edna olukorda, lisades, et kuna Triinu on juba kolm ämbrit vett ära kulistanud, tähendab, et ta pole sel päeval juua saanud.



Kõigepealt saab viss oma uue eluga kohaneda ja hellusi ning jutuajamisi nautida, kevadel pääsevad aga kõik sõralised üheskoos karjamaale.



“Meil on üks diivan, millel vanamehega istume ja vaatame seda nalja, mis siin lautas toimub,” kirjeldas naine. “Ma ütlen, siin on vanad inimesed ja vana laut, aga saab süüa ja seltskond on ka vahva.”



Siis aga lausus Edna, et Triinu ei näegi nii hull välja nagu külas räägiti – Triinu pidi olema nagu luuavars, millel kittel ümber tõmmatud.



“Ma arvan, et kui asjapulgad hakkasid käima teda vaatamas, hakati hirmuga teda natukene söötma,” arutles ta.



Edna ütles, et tuleb vahel juba päeval vaatama, kuidas kitsedel läheb ja kui ta laudast välja tuleb, on juba täitsa pime. “Vaatan, et issand, kell on juba viis – märkamatult on aeg vahepeal kuhugi kadunud,” lisas ta muheledes.



Eile oodati ka juba Triinu jaoks vallavanema ja turvakodu poolt organiseeritud lisaheina.



