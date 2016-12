Uudised

Algas aasta viimane 5-euro-turg

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 15. detsember 2016. Eilsest 23. detsembrini toimub selle aasta viimane MTÜ Meelespea korraldatud heategevuslik turg.



Kohale on MTÜ vabatahtliku liikme Janne Nurmiku sõnul oodatud kõik, kellel võib olla vaja kas riideid, jalanõusid, raamatuid või toidunõusid.



“Tänu klientide rohkusele koguneb heategevusfondi rohkem raha ning saame enamaid inimesi toetada ja aidata,” ütles ta.



Igaüks võib sealt leida midagi endale või tuttavale, kes parasjagu sellel ajal ise kohale tulla ei saa. Sisenedes vaid viis eurot makstes, võib väljuda just nii paljuga, kui kanda jaksad, on heategevusturu mõte.



