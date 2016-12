Uudised

Leisi perearst kolib vallamajja

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Neljapäev, 15. detsember 2016. Vastavalt Leisi valla arengukavale tuleb 2018. aastal Leisi perearstipunktile ehitada uued ruumid. Kuressaare perearstikeskuse ruumide ümberehitamise raames on selle filiaalina Leisi perearstipunkti ruumide kaasajastamiseks otsustatud eraldada kuni 60 000 eurot toetusraha.



Praegu asub perearstipunkt Leisi alevikus Karja tn 2 ridaelamus, aga need ruumid ei vasta terviseameti kehtestatud nõuetele.



Vallavalitsus on kaalunud erinevate asukohtadena Leisi keskkooli ja Leisi vallamaja ruume. Pärast valdade liitmist jääb alates 2018. aastast Leisi vallamajja 2–4 töötajaga teeninduspunkt, mistõttu vabaneb osa 1. korruse ruume. Leisi kooli puhul olid arutusel spaa-poolse sissekäigu juures olevad ruumid.



Olles kaalunud erinevaid variante, leidis vallavalitsus, et mõistlikum ja ratsionaalsem on uued perearsti ruumid välja ehitada Leisi vallamaja 1. korrusele.



Seisukoha kujundamisel on vallavalitsus konsulteerinud ka perearsti ja Leisi kooli juhtkonnaga.

Praegu asub perearstipunkt Leisi alevikus Karja tn 2 ridaelamus, aga need ruumid ei vasta terviseameti kehtestatud nõuetele.Vallavalitsus on kaalunud erinevate asukohtadena Leisi keskkooli ja Leisi vallamaja ruume. Pärast valdade liitmist jääb alates 2018. aastast Leisi vallamajja 2–4 töötajaga teeninduspunkt, mistõttu vabaneb osa 1. korruse ruume. Leisi kooli puhul olid arutusel spaa-poolse sissekäigu juures olevad ruumid.Olles kaalunud erinevaid variante, leidis vallavalitsus, et mõistlikum ja ratsionaalsem on uued perearsti ruumid välja ehitada Leisi vallamaja 1. korrusele.Seisukoha kujundamisel on vallavalitsus konsulteerinud ka perearsti ja Leisi kooli juhtkonnaga.

Veel artikleid samast teemast »