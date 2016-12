Uudised

Saarlasi premeeriti arhitektuurigalal

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 15. detsember 2016. Saarlastest aitasid võidutöö valmimisele kaasa Ardo Hiiuväin (paremalt esimene) ja Sabine Suuster (paremalt viies). FOTO: erakogu Reedel toimus teatris NO99 pidulik Eesti arhitektuuripreemiate auhinnatseremoonia, kus arhitektide liidu preemia väikeobjektide kategoorias pälvis metsakõlakoda Ruup.



Metsakõlakodade Ruup autorid on teiste seas saarlased Ardo Hiiuväin ja Sabine Suuster. Konkursile sai esitada aastail 2013–2015 tehtud töid.



“15 tööd esitati, viis valiti nominentideks ning siis meie töö ja KODA by Kodasema said preemia,” rääkis Ardo Hiiuväin.



Tegu on esimese kursuse teise semestri koolitööga, mille õpilased ise valmis tegid. Metsakõlakojad on saanud palju kajastust üle maailma, ideed on püütud jäljendada ka mujal. Väga võimalik, et kõlakojad jõuavad tuleva aasta suvel ka Ameerika muusikafestivalile.



“Otseselt ettevõtet me pole loonud ja tootmist pole teinud,” ütles Hiiuväin, kes tõdes, et huvi metsakõlakodade vastu on olnud suur. Ruup loodi poolteist aastat tagasi.



Tunnustuse osaliseks on saarlased saanud ka varem. Sama tööga võitsid nad möödunud aastal aasta kultuuriteo auhinna.



“Inimestele läheb see korda – hästi lihtne, aga samas hästi kõnekas projekt,” ütles Hiiuväin.



