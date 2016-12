Uudised

Viirused levivad tõusvas joones

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 15. detsember 2016. Iiris Saluri. Eelmisel nädalal hakkas kogu Eestis kasvama gripitaoliste haigestumiste arv ning suurenes grippi haigestunute osakaal.



Grippi haigestumuse intensiivsust hinnatakse siiski veel madalaks ja gripiviiruse levikut piiratuks, kuid grippi ja gripilaadsetesse haigustesse haigestumine on tõusutrendis.



Arstide poole pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse haigestumise tõttu möödunud nädalal 3791 inimest, neist pooled olid lapsed. Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 288,7. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Ida-Virumaal, Tartumaal, Läänemaal ja Narvas.



Terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri tõdes, et haigestunute hulk kasvas mõnevõrra ka Saaremaal, kuid kinnitatud gripiviiruste kohta saartelt neil infot ei ole. “Kui 48. nädalal (28.11.–4.12.) pöördus Saaremaal hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 39 inimest, siis möödunud nädalal oli abivajajaid 47,“ selgitas Saluri.



Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal 36 A ja 1 B gripiviirus. Viimane ei levi Saluri sõnul reeglina nii kergelt.



“Kui B-tüüp domineerib, on haigestumine grippi sel hooajal madalam. Kui domineerib A, on oodata suuremat haigestunute hulka,“ lisas ta.



“Samas kulgeb A-gripp üldjuhul raskemalt. Aga gripp on gripp ja võib alati raskesti kulgeda.“



Gripiviiruste osakaal moodustab terviseameti andmetel kõikidest ringlevatest viirustest 12,5 protsenti. Teistest respiratoorseid viirusnakkusi põhjustavatest viirustest 11,4% olid paragripiviirused, 10% rinoviirused ja 5,5% RS-viirused.



Kokku on hooaja algusest laboratoorselt kinnitatud grippi 74 korral, neist 73 korral on olnud tegu A-gripi ja ühel korral B-gripi juhuga.



Mida pead teadma grippi haigestumisel



Kuna gripiviirus A(H3) tüvega seotud grippi haigestumise kulgu loetakse raskemaks ja seda just kõrgenenud tüsistuste ning suremuse ohu tõttu, tuletame meelde olulised reeglid grippi haigestumise korral:



- Informeeri haigestumisest oma perearsti. Jälgi oma seisundit ja võta selle halvenemisel uuesti ühendust perearstiga.



- Kui pead minema arsti juurde, kata suu ja nina ühekordselt kasutatava taskuräti või maskiga.



- Ära mine haigena tööle või kooli. Ära võta hoida väikseid lapsi. Kui võimalik, leia keegi, kes käib haiguse ajal poes või apteegis ja teeb muid toimetusi.



- Informeeri lähedasi oma haigestumisest, eriti, kui elad üksi. Palu, et sulle aeg-ajalt helistataks, et küsida, kuidas sul läheb.



- Puhkus ja piisav vedeliku tarbimine on tähtsad. Tavaliselt võtab paranemine aega nädala.



- Kui terviseseisund halveneb, helista kohe oma perearstile või kutsu kiirabi telefonil 112.



Täiskasvanu seisund on raske, kui:



- on hingamisraskused

- on valu või raskustunne rinnus

- on tekkinud äkiline peauimasus (pearinglus) ja segane olek

- esineb tugev ja pidev oksendamine

- gripinähud kaovad, kuid seejärel tõuseb uuesti palavik ja köha ägeneb taas



Lapse seisund on raske, kui:



- on hingamisraskused

- nahk on sinakas või hall

- ei joo piisavalt

- oksendab tugevalt või sageli

- ei ärka ega reageeri millelegi

- on kogu aeg nutune või ärritunud ja teda ei õnnestu rahustada

