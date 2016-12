Uudised

Saarlased nõuavad kopterit

Neljapäev, 15. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 15. detsember 2016. SA Turvaline Saaremaa juhatuse liige Saima Mänd andmas ülevaadet ennetustöö teemadel toimunud ümarlaudadest. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa kolmes paigas läbi viidud turvalisuseteemaliste arutelude tulemusena selgus, et neis osalenud tunnevad kõige rohkem puudust päästehelikopterist ja turvalisuse koostöökoordinaatorist, kes korraldaks maakonna tasandil ennetustööd.



Nasval, Metskülas ja Tornimäel läbi viidud ümarlaual osales kokku 78 inimest, kuid kogukondade esindatus jäi neil tagasihoidlikuks.



Eile toimus maavalitsuses kriisireguleerimise seminar, kus sihtasutuse Turvaline Saaremaa juhatuse liige Saima Mänd andis ülevaate ümarlaudadel “Kuidas tõhustada ennetustööd – kõikide osapoolte koostöö siseturvalisuse edendamisel” aruteludest.



Nendel osalejad leidsid, et ametkondade vahel valitseb killustatus – puudub selgus vastutuse osas, igaüks ajab nn oma asja ehk ametkonnad keskenduvad liigselt oma valdkonnale. Lisaks ei saa organisatsioonid, kes ennetusega tegelevad, seda teha projektipõhiselt, sest see pole jätkusuutlik.



Suured turvariskid on ka arstiabi kättesaadavus (eriarstide puudus) ning probleemid liikluses. Lisaks tuleks inimesed tuua virtuaalmaailmast reaalmaailma, et nad märkaksid ja reageeriksid tegelikele põhjustele.



Mida teevad, mida ei tee



Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juht Jaak Haamer pidas oluliseks, et ametkonnad ütleksid välja, mida nad ei tee.



Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe sõnul tuleb inimesel turvatunne teatud mõttes katki teha ja öelda, et kui varvas valutab, ära kiirabi kutsu, vaid helista numbril 1220 (perearsti nõuandeliin – toim).



“Laps peaks varakult teadma, et hakkamasaamine on eelkõige enda asi. Kui ta suureks saab, selgub, et ta ongi valede hoiakutega üles kasvatatud,” tõdes Lindmäe.



Saare maasekretär Jaan Leivategija tõi välja, et jutt mittekoordineerimisest ilmnes asutuste teise astme juhtidelt. “Pealikud arutavad küll, aga temast järgmine ja ülejärgmine ei tea sellest,” viitas Leivategija neile ametkondadele, eelkõige politseile ja päästeteenistusele, kelle esindus on maakonna turvanõukogus olemas.



Kas koordinaatorit on vaja palgata?



Siseministeeriumi päästepoliitika asekantsler Hannes Kont kiitis maanteeameti ning politsei- ja piirivalveameti liiklusohutuseteemalist ennetustööd mõlema asutuse projektijuhtide vahel.



“Kui kaks või kolm partnerit lepivad omavahel kokku, ei ole vaja palgata kedagi neljandat, kes istub ja koordineerib maksumaksja raha eest,” arvas Kont.

Ta võrdles olukorda korteriühistuga, kus ühistu esimehe palk tuleb korteriomanike taskust. “Kui palju ollakse valmis tema palkamiseks maksma?” küsis asekantsler.



Orissaare vallavanem Vello Runthal pidas oluliseks, et keegi vaataks üle, kas ametkonnad ennetustööga tegelevad, kuna siseturvalisus on pandud eelkõige nende peale.



“Kui on olemas koostöö tahe, ei ole vaja koordinaatorit, sest siis koordineerime kõik omavahel ise ära,” selgitas Margus Lindmäe. Nii näiteks tuleb tal iga nädal täita vastavat tabelit, kus märkida, kes ja kus viis läbi koolituse ja milline oli sealne tagasiside.



“Me koordineerime väga täpselt ja nüüd tuleks koordinaator ja hakkaks vaatama, kuidas me seda kõike koordineerime,” imestas Lindmäe.



Kopter rohkem haigete jaoks



Ümarlaudadel osalejate soovi peale saada Saaremaale päästehelikopter lausus siseministeeriumi asekantsler Hannes Kont, et seda teemat on arutatud, kuid enamik lende tuleneb siiski tervishoiu valdkonnast (lennud Kuressaare haigla ja Tallinna vahet – toim), mis on sotsiaalministeeriumi rida.



“Mõelgu läbi, mis on odavam. Kas pidada arste kohapeal raskesti ligipääsetavates kohtades või tagada transport muul mõistlikul viisil,” märkis Kont. Üheks võimaluseks oleks anda sotsiaalvaldkonna raha eest renditav helikopter politsei- ja piirivalve lennusalga käsutusse.



Asekantsler rõhutas, et inimestele tuleb selgeks teha, millist teenust riik neile maksumaksja raha eest saab pakkuda.



