Uudised

Saare maakonnale tuleb 140 000 eurot riigikogu katuseraha

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 14. detsember 2016. Riigikogu fraktsioonid said järgmise aasta riigieelarves oma äranägemise järgi jagamiseks nn katuseraha, millest planeerisid 140 000 eurot Saare maakonna objektidele.



“Katuseraha” on riigieelarve teise ja kolmanda lugemise vahel otsustatav rida riigieelarves, kus poliitikud jagavad raha ilma riigi arengukavasid vaatamata.



Keskerakonna fraktsioon jagab kokku 1,12 miljonit eurot, millest 36 000 eurot jätkus Saaremaale. Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon jagab 1,04 eurot, millest Saaremaale tuleb 30 000 eurot. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon jaotab 1,04 miljonit, sellest saab Saaremaa 69 800 eurot.



Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon ja Vabaerakonna fraktsioon jaotavad kumbki 300 000 eurot. Kui Vabaerakond leidis Saaremaa jaoks midagi – 5000 eurot Sõrve merepäästeüksusele avamerekaatri soetamiseks –, siis EKRE-l Saaremaale katuseraha ei jagunud.





Fraktsioonide katuseraha Saare maakonnale



Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon

Kihelkonna vald – Kihelkonna keskuse tänavavalgustuse ehitamine 6000 eurot

Kuressaare linn – väikevormide rajamine Kuressaare linnaruumi 7000 eurot

Kuressaare linn – keskkonnaagentuuri ilmateenistusega ühilduva mõõtejaama rajamine 8000 eurot

Kuressaare linn – linna kergliiklusteede ringi ühendamine 4000 eurot

Laimjala vald – rahvamaja akende vahetus 5000 eurot

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu – inventari soetamine 3000 eurot

Orissaare vald – terviseraja arendamine 6000 eurot

Pihtla vald – MTÜ VTS Pihta Pritsumehed olmetingimuste parandamine 9000 eurot

Ruhnu vald – rahvamaja renoveerimine 5000 eurot

Saaremaa Invaühing – ühingu hoonesse uue ahju ehitamine 1800 eurot

Saaremaa Rahvakultuuriselts MTÜ – saarlaste tantsuloome konkursi korraldamine 5000 eurot

Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon MTÜ – Gotlandil Saarte mängudel osalemine 6000 eurot

T-Klubi MTÜ – Kuressaare talisuplejate riietusmaja 4000 eurot



Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon

EELK Valjala kogudus – Valjala kiriku remonditöödeks 5000 eurot

MTÜ Saaremaa Lasterikaste Perede Ühendus üle-eestilise kokkutuleku korraldamine 5000 eurot

Muhu vallavalitsus – vallamaja, spordihoone akende vahetus 5000 eurot

Orissaare vallavalitsus – noortepargi rajamine 5000 eurot

Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon MTÜ – Eesti delegatsiooni rahvusvahelistel mängudel osalemine 5000 eurot

Salme Rahva Maja Selts – Salme viikingimaa arendamine 5000 eurot



Keskerakonna fraktsioon

Leisi vald – Pärsama hooldekodu abihoone ehitamine 10 000 eurot

Lääne-Saare vald – Lümanda põhikooli saalitoolide soetamine 10 000 eurot

Ruhnu vald – Ruhnu vallavalitsusele audio-SMS hädaolukorra teavitussüsteemi soetamine 5000 eurot

Kuressaare linn – Saaremaa Merekultuuri Seltsi maja renoveerimine 11 000 eurot



Vabaerakonna fraktsioon

