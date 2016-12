Uudised

Kärla põhikoolile anti üle hea rajaleidja tiitel

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 14. detsember 2016. Alates möödunud nädala reedest ilutseb Kärla kooli seinal “Hea kooli rajaleidja” tiitel. FOTO: Kärla põhikool Tartu ülikooli eetikakeskus andis Tallinnas toimunud väärtuskasvatuse konverentsil üle tiitlid headele koolidele ja lasteaedadele.



Teiste hulgas pälvis “Hea kooli rajaleidja” tiitli Kärla põhikool, keda tunnustati koostöise koolikultuuri arendamise ja põnevate õppetööd toetavate tunniväliste tegevuste eest.



“Saime tunnustuse ka möödunud aastal,” rõõmustas kooli direktor Jaan Lember teistkordse esiletõstmise pärast ning soovitas kõnelda projekti eestvedaja, Kärla põhikooli õppealajuhata Anne Pildrega.



“Eelmisel aastal tunnustati meid mitmekesise huvitegevuse ning ettevõtlikkuse ja loovuse arendamise eest erinevates projektides.”



Pildre sõnul oli seadusega ette nähtud sisehindamine raporti alus, millega otsustati koos eripedagoog Triinu Järvaltiga minna süvitsi.



“Analüüsisime oma tegevusi õpilaste, lastevanemate ja koostööpartneri abiga veidi põhjalikumalt,” rõhutas Pildre kõikide asjaosaliste rolli.



“Koostatud raport annab kooli arengu jaoks selgema pildi ning lihtsustab ka enese tööd. Analüüsi tulemusena eristuvad meie tugevused, samuti näeme selgemini oma puudusi, mille kallal edaspidi tööd teha.”



Sama tiitli pälvisid veel Emmaste põhikool, Kilingi-Nõmme gümnaasium, Loo keskkool, Pärnu vabakool, Saue gümnaasium, Sillamäe gümnaasium, Tartu Descartes’i kool ja Tartu Veeriku kool. Saare maakonnast osales tänavu üksnes Kärla põhikool.



Lapse arengu nimel



“Rajaleidja” tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis teevad oma organisatsiooni arendamisel head tööd, pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.



“See, mida eetikakeskus korraldab, pole niivõrd konkurss, kui et tahame toetada, tähelepanu juhtida ja tunnustada koolide analüüsivõimekust ning nende püüdlusi paremaks saamisel,” ütles Meie Maale Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse projektijuht.



“Konkursi sisu ei seisne üksnes selles, et kool kirjutab analüüsi, mida meie hindame, vaid see on protsess. Esmalt esitab kool meile maikuus kirjaliku raporti, millele anname tagasisidet. Seejärel toimub kohtvisiit ning alles siis viimistletakse tööd lõplikult. N-ö pingerida me väldime, kuna iga kool on omanäoline. Tunnustame seda kõrgemalt, mida tõenduspõhisem ja sügavam analüüs on.



Pürgimine väga heaks



Kõik koolid on arenemisel, alati ja kõikjal on midagi, mis ei ole väga hästi. Me ei hinda kooli headust, vaid kooli pürgimist väga heaks saamisel ning seda, kuidas kool iseenda tegevust analüüsib ja puudustele lahendusi otsib.”



Punnar tõstis esile Kärla põhikooli analüüsi, milles kirjeldati koostöist koolikultuuri.



“Neil on väga põnevad õppetööd toetavad tunnivälised tegevused,” kiitis ta.



“Hea kooli edendaja”, “Hea lasteaia edendaja” ja “Hea lasteaia rajaleidja” nimelised konkursid toimusid sel aastal neljandat korda.



Konkursside eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine. Teiste hulgas pälvis “Hea kooli rajaleidja” tiitli Kärla põhikool, keda tunnustati koostöise koolikultuuri arendamise ja põnevate õppetööd toetavate tunniväliste tegevuste eest.“Saime tunnustuse ka möödunud aastal,” rõõmustas kooli direktor Jaan Lember teistkordse esiletõstmise pärast ning soovitas kõnelda projekti eestvedaja, Kärla põhikooli õppealajuhata Anne Pildrega.“Eelmisel aastal tunnustati meid mitmekesise huvitegevuse ning ettevõtlikkuse ja loovuse arendamise eest erinevates projektides.”Pildre sõnul oli seadusega ette nähtud sisehindamine raporti alus, millega otsustati koos eripedagoog Triinu Järvaltiga minna süvitsi.“Analüüsisime oma tegevusi õpilaste, lastevanemate ja koostööpartneri abiga veidi põhjalikumalt,” rõhutas Pildre kõikide asjaosaliste rolli.“Koostatud raport annab kooli arengu jaoks selgema pildi ning lihtsustab ka enese tööd. Analüüsi tulemusena eristuvad meie tugevused, samuti näeme selgemini oma puudusi, mille kallal edaspidi tööd teha.”Sama tiitli pälvisid veel Emmaste põhikool, Kilingi-Nõmme gümnaasium, Loo keskkool, Pärnu vabakool, Saue gümnaasium, Sillamäe gümnaasium, Tartu Descartes’i kool ja Tartu Veeriku kool. Saare maakonnast osales tänavu üksnes Kärla põhikool.“Rajaleidja” tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis teevad oma organisatsiooni arendamisel head tööd, pöörates tähelepanu iga lapse individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.“See, mida eetikakeskus korraldab, pole niivõrd konkurss, kui et tahame toetada, tähelepanu juhtida ja tunnustada koolide analüüsivõimekust ning nende püüdlusi paremaks saamisel,” ütles Meie Maale Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse projektijuht.“Konkursi sisu ei seisne üksnes selles, et kool kirjutab analüüsi, mida meie hindame, vaid see on protsess. Esmalt esitab kool meile maikuus kirjaliku raporti, millele anname tagasisidet. Seejärel toimub kohtvisiit ning alles siis viimistletakse tööd lõplikult. N-ö pingerida me väldime, kuna iga kool on omanäoline. Tunnustame seda kõrgemalt, mida tõenduspõhisem ja sügavam analüüs on.Kõik koolid on arenemisel, alati ja kõikjal on midagi, mis ei ole väga hästi. Me ei hinda kooli headust, vaid kooli pürgimist väga heaks saamisel ning seda, kuidas kool iseenda tegevust analüüsib ja puudustele lahendusi otsib.”Punnar tõstis esile Kärla põhikooli analüüsi, milles kirjeldati koostöist koolikultuuri.“Neil on väga põnevad õppetööd toetavad tunnivälised tegevused,” kiitis ta.“Hea kooli edendaja”, “Hea lasteaia edendaja” ja “Hea lasteaia rajaleidja” nimelised konkursid toimusid sel aastal neljandat korda.Konkursside eesmärk on tunnustada koolide ja lasteaedade tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate annete ja võimete parim võimalik väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujundamine, õpivalmiduse tagamine kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Veel artikleid samast teemast »