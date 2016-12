Uudised

Naiskodukaitsjad kogusid rekordsumma

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Kolmapäev, 14. detsember 2016. Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna padjaklubi tuumik, kes sisustas esmaspäevaõhtuid auhindade meisterdamisega loterii jaoks. Vasakult: Anni Murd, Evely Aavik, Eve Tuisk ja Kadri Paomees. Pildil on ka nende valmistatud lapitehnikas padjad. Foto: erakogu Reedel Sandla kultuurimajas toimunud maleva aastalõpupeol saadi heategevusloteriiga kokku 588 eurot, mis on suurim summa seni kogututest.





“Sel aastal on meie huviorbiidis lasteaiad,” ütles Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna aseesinaine Eve Tuisk, kelle sõnul soovitakse eelkõige jõulude eel, kui vähegi jõutakse, üllatada neid lasteaedu, kus Naiskodukaitse jaoskonnad ja Kaitseliidu rühmad toimetavad või kellega neil on muudmoodi side olemas.



“Aga kuna eeltöö kingituste osas alles käib, siis mine tea, kui rahasumma võimaldab, üllatame rohkemaid lapsi,” rääkis Eve.



Idee orissaarlastelt



Ka on lasteaedade toetamine eesmärgiks just seetõttu, et kuna soov on oma kogukonnas jõulisemalt enda olemasolust märku anda ja koostöövõimalusi leida, siis see on alustuseks hea võimalus. Idee toetada just lasteaedu tuli Orissaare naistelt.



Ka sel õhtul said kõik õnneloosid otsa. Varasematel aastatel on neid puudu jäänud, seega panustati seekord eriti hoolega. Kui esialgu jäi mulje, et osa pileteid jääb sel korral siiski alles, siis õhtu jooksul hasart kasvas ja kõik ostetigi ära.



Nimeliselt tõi Eve välja Naiskodukaitse liikme Anni Murru, kes heategevusloterii väga tõsiselt oma südameasjaks võttis ja iga nädal padjaklubis toimetamas käis õilsa eesmärgi nimel. “Ja see kõik kandis vilja, oleme selle üle tõeliselt rõõmsad,” kinnitas ta.



Saaremaa ringkonna Naiskodukaitse instruktor Piret Paomees ütles, et loteriisse panustasid väga paljud omaenda tehtud käsitööga meie ringkonna naised, aga jaoskonnapõhiselt tegid seda Pihtla, Leisi ja Orissaare.



Saaremaa naiskodukaitsjad korraldasid heategevusloterii juba mitmendat aastat. “Sel aastal on meie huviorbiidis lasteaiad,” ütles Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna aseesinaine Eve Tuisk, kelle sõnul soovitakse eelkõige jõulude eel, kui vähegi jõutakse, üllatada neid lasteaedu, kus Naiskodukaitse jaoskonnad ja Kaitseliidu rühmad toimetavad või kellega neil on muudmoodi side olemas.“Aga kuna eeltöö kingituste osas alles käib, siis mine tea, kui rahasumma võimaldab, üllatame rohkemaid lapsi,” rääkis Eve.Ka on lasteaedade toetamine eesmärgiks just seetõttu, et kuna soov on oma kogukonnas jõulisemalt enda olemasolust märku anda ja koostöövõimalusi leida, siis see on alustuseks hea võimalus. Idee toetada just lasteaedu tuli Orissaare naistelt.Ka sel õhtul said kõik õnneloosid otsa. Varasematel aastatel on neid puudu jäänud, seega panustati seekord eriti hoolega. Kui esialgu jäi mulje, et osa pileteid jääb sel korral siiski alles, siis õhtu jooksul hasart kasvas ja kõik ostetigi ära.Nimeliselt tõi Eve välja Naiskodukaitse liikme Anni Murru, kes heategevusloterii väga tõsiselt oma südameasjaks võttis ja iga nädal padjaklubis toimetamas käis õilsa eesmärgi nimel. “Ja see kõik kandis vilja, oleme selle üle tõeliselt rõõmsad,” kinnitas ta.Saaremaa ringkonna Naiskodukaitse instruktor Piret Paomees ütles, et loteriisse panustasid väga paljud omaenda tehtud käsitööga meie ringkonna naised, aga jaoskonnapõhiselt tegid seda Pihtla, Leisi ja Orissaare.Saaremaa naiskodukaitsjad korraldasid heategevusloterii juba mitmendat aastat.

Veel artikleid samast teemast »