Saarlastest rallimeeste teed läksid lahku

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 14. detsember 2016. FOTO: Delfi Eesti parim rallipiloot, saarlane Ott Tänak (pildil paremal) sõidab järgmisel hooajal M-Spordis uue kaardilugeja Martin Järveojaga. Seni oli Tänaku kõrval istunud Raigo Mõlder, kes tunnistas, et loobus WRC sarjast isiklikel põhjustel.



“Tore aeg oli, aga teed läksid lahku,” ütles Mõlder Õhtulehele partnerluse kohta Tänakuga. Meeste vahele mingit vimma ei jäänud.



“See oli rahulik lahkuminek, viha ei peeta. Asjaga minnakse edasi, sest tegu pole lasteaiaga.”



Mõlder teadis enda sõnul juba enam-vähem hooaja keskel, et ei soovi järgmisel aastal WRC sarjas osaleda ning teavitas Tänakut esimesel võimalusel.

Isiklikud põhjused



“Otsustasin loobuda perekondlikel ja isiklikel põhjustel. Soovin keskenduda perele,” rääkis Mõlder, kes enam tippsporti raha pärast ei tee.



“Eestis saan ka kindlasti sõita. Hobi korras teen edasi, aga mitte enam tööna.”



Autoralli MM-sarjas sõitev M-Sport teatas esmaspäeval oma ametlikus pressiteates, et uuel hooajal hakkavad meeskonnas sõitma prantslasest neljakordne maailmameister Sebastien Ogier ning saarlane Ott Tänak.



“Tänak sõitis väga muljetavaldava hooaja ning tema panus auto arendamisel on olnud väga suur. Olen kindel, et esimene etapivõit pole tal väga kaugel,” usub M-Spordi bossi Malcolm Wilson eestlase talenti.



