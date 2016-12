Uudised

Sakla seafarmi jõuluks loomi veel ei tule

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 14. detsember 2016. Novembri algul allkirjastati korraldus, millega lõpetati Sakla seafarmis ja seda ümbritseval alal üle kolme kuu kestnud karantiin. Algul arvati, et võibolla tuuakse esimesed loomad farmi juba kuu lõpus, aga nii siiski ei läinud.



Valjala Seakasvatuse OÜ juhataja Margus Õunpuu tõdes juba varem, et enne sigade farmi tagasitoomist tuleb teha remonditöid, mis on tänase seisuga aga kauem aega nõudnud, kui algul võis arvata.



"Teeme veel remonditöid ja loomade sissetoomine lükkub kas jaanuari või veebruari," pakkus Õunpuu.

