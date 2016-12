Uudised

Esmaspäeval puhusid mitmed juhid end teeserva

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 14. detsember 2016. Matis Sikk. FOTO: Valmar Voolaid Esmaspäeva hommikul kontrolliti 1330 sõidukijuhi kainust, neist kaks eemaldati joobe tõttu liiklusest ja mitmed sunniti jääknähtude pärast liiklemist katkestama.



Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk (pildil) kinnitas, et kolm tundi kestnud reidi kestel peatati juhte kõigil Kuressaare sissesõitudel – Pihtla tee, Kuivastu ja Kihelkonna maantee ringidel ning Salme poolt tulijaid Tuulte Roosis.



Kaks isikut, kellel tuvastati joove, eemaldati liiklusest ning jääknähte leidus veidi enam kui viiel autoroolis olnul.



“Tee äärde seisma tuli jätta mitmeid juhte, sest kuigi nende tervislik seisund ei andnud alust menetluse alustamiseks, ei olnud nende tervis täielikult taastunud alkoholi tarvitamisest,” selgitas Sikk.



Mõtlematu käitumine



Murettekitav on politseiniku sõnul see, et paljud inimesed tarvitavad alkoholi hilisõhtul või öösel, hoolimata sellest, et järgmisel hommikul tuleb sõidukit juhtida.



“Hommikul hinnatakse oma tervislikku seisundit valesti ja nii satutaksegi politseile puhudes suurematesse probleemidesse, kui osatakse oodata,” nentis ta.



Sikk rõhutas teada-tuntud tõde, et kainuses saab kindel olla ainult 100 protsenti töökindla alkomeetri olemasolul.



"Kui see puudub, ei tasu pärast alkoholi tarvitamist rooliistumisega kiirustada, sest enesetunne võib olla petlik," lisas Sikk.

