Uudised

Kopp tõstis veest välja kaks lennukipommi

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 14. detsember 2016. Lennukipommid uue kai ehitusel. FOTO: erakogu Triigi sadamas süvendustöid tegev ekskavaator tõstis eile hommikul kopaga mereveest välja kaks lennukipommi, mille kahjutukstegemisega demineerijad tegelema hakkasid.



Triigi sadama direktori Mati Põllu sõnul töid pommide pärast seisma ei pandud, küll aga tehti süvendustöid edasi teisel pool.



“Tegemist on üsna ohutute pommidega, sest sütikuid neil pole. Need on ilmselt laadimise käigus merre kukkunud,” pakkus Põld. 1941. aastal toodi lennukipommid sadamasse laevaga, neid ladustati käsitsi.



Lääne-Eesti pommigrupi juhi Janek Sõnumi kinnitusel osutus üks arvatavatest Saksa lennukipommidest tühjaks kestaks ning teine kannatas transportimist paika, kus see kahjutuks teha.



15. aprilliks peavad Triigi sadamas uue kai ehitusega seotud tööd olema lõpetatud. Alates juuni lõpust, mil töödega alustati, on lennukipomme avastatud kolmel korral.



Viimati tegid mereväe tuukrid 16. novembril kahjutuks päev varem Triigi sadamast süvendustööde ajal leitud ligi 230 kilo kaaluva lennukipommi FAB 250. Triigi sadama direktori Mati Põllu sõnul töid pommide pärast seisma ei pandud, küll aga tehti süvendustöid edasi teisel pool.“Tegemist on üsna ohutute pommidega, sest sütikuid neil pole. Need on ilmselt laadimise käigus merre kukkunud,” pakkus Põld. 1941. aastal toodi lennukipommid sadamasse laevaga, neid ladustati käsitsi.Lääne-Eesti pommigrupi juhi Janek Sõnumi kinnitusel osutus üks arvatavatest Saksa lennukipommidest tühjaks kestaks ning teine kannatas transportimist paika, kus see kahjutuks teha.15. aprilliks peavad Triigi sadamas uue kai ehitusega seotud tööd olema lõpetatud. Alates juuni lõpust, mil töödega alustati, on lennukipomme avastatud kolmel korral.Viimati tegid mereväe tuukrid 16. novembril kahjutuks päev varem Triigi sadamast süvendustööde ajal leitud ligi 230 kilo kaaluva lennukipommi FAB 250.

Veel artikleid samast teemast »