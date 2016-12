Uudised

Vabade töökohtade arv saarel on püsiv

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 14. detsember 2016. Vabade ametikohtade arv kasvas Eestis statistikaameti andmetel viimase seitsme aasta kõrgeimaks – 11 000 kohani. Saaremaal oli eilse seisuga 111 vaba töökohta, mis vaid kolme võrra enam mullusest.



Vabade ametikohtade määr ehk vabade ametikohtade osatähtsus ametikohtade koguarvus oli kõrgeim Harju ning madalaim Saare ja Viljandi maakonnas.

Töötuid 3,9 protsenti



Eesti töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik ütles, et novembris oli võrreldes eelneva kuuga vabu töökohti samapalju.



“Kui oktoobris vahendasime Saaremaal 171 töökohta, siis novembris 170,” selgitas Reimaa-Lepik, lisades, et mullu oli 30. novembri seisuga 99 ametit pakkuda.



“Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele, seadme- ja masinaoperaatoritele, koostajatele, oskustöölistele ning käsitöölistele pakutavad töökohad.”



Saare maakonnas on 30. novembri seisuga töötuna registreeritud 550 inimest ehk 3,9 protsenti 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust.



Võrreldes oktoobriga suurenes registreeritud töötute arv novembris 6% – 31 inimese võrra. Mullu novembris oli registreeritud töötute arv põhimõtteliselt sama – 547.



