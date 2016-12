Uudised

Jõulupreemiat maksavad pooled omavalitsused

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 14. detsember 2016. Saare maakonna 14 omavalitsusest maksavad enda ja oma allasutuste töötajatele jõulupreemiat pooled, ülejäänud ei pea seda mõistlikuks.



Kõige suuremat jõulupreemiat makstakse Kuressaare linnavalitsuse ametnikele ja töötajatele ning hallatavate asutuste juhtidele, välja arvatud Saaremaa spordikool. Jõulupreemia suurus on 160 eurot, nagu ka varasematel aastatel.



Linnavalitsuse liikmetele otsustab 160-eurose jõulupreemia maksmise volikogu.



Torgu vallavanem Tiit Põld ütles, et ei ole jõulupreemia teemal isegi mitte veel unistanud. Varasematel aastatel on makstud 50 euro ringis.



“Olen natuke pessimist, sest meie laekumised ei ole praegu väga head. Meil on väga vähe töötajaid, aga kohalikul omavalitsusel on palju ülesandeid. Nad vääriksid preemiat küll, aga seni ei ole teema jutuks olnud,” tõdes Põld.



Ta pidas üsna reaalseks, et ka järgmisel nädalal lükatakse see teema edasi.

Pihtla vallavanem Jüri Saar ei mäletanud, et jõulupreemiat kui sellist oleks vallas makstud. Küll aga olevat olnud varem tulemuspreemiad.



Pihtla vallavolikogu esimehe Tiit Kaasiku kinnitusel makstakse tänavu, nii nagu mullugi, kõigile valla ja selle allasutuste töötajatele ühtemoodi.



“Pakkusime viimasel volikogu istungil välja maksta kuni 100 eurot miinus maksud ehk 80 eurot kätte, kui on võimalik,” väitis Kaasik.



Kihelkonna üllatab



Kihelkonna vallavolikogu esimees Karl Teär jättis jõulupreemia suuruse praegu saladuseks, et valmistada töötajatele üllatus.



“See ei ole küll jõulupreemia nime all, aga vallaga seotud töötajaid kindlasti aasta lõpus meeles peetakse. Aasta on olnud töine ja tulemuslik,” selgitas Teär.



Muhu volikogu arutab jõulupreemiate maksmist tänasel istungil lisaeelarve päevakorrapunkti all, ent vallavalitsuse poolt on ettepanek tehtud.



“Meil on tänavu päris hea majandusaasta olnud,” tõdes Muhu vallavanem Raido Liitmäe.



Varasematel aastatel välja kujunenud traditsiooni järgi plaanitakse vallavalitsuse või selle allasutuse täiskohaga töötajale maksta 120 eurot ja poole kohaga töötajale 60 eurot jõulupreemiaks.



Mustjala vallavanem Kalle Kolter ei lubanud midagi kindlat, kuna pole jõulupreemia küsimusega veel tegelenud. “Oleme püüdnud igal aastal oma töötajaid meeles pidada ja üritame ka tänavu. Lootust on,” märkis Kolter.



Hea töö eest makstakse palka



Jõulupreemiat ei maksta Laimjala vallas, kus ei ole seda enam mitmeid aastaid tehtud. Volikogu küll koguneb 20. detsembril, kuid päevakorda jõulupreemiat pandud ei ole.



Lääne-Saare vallas ametnikele jõulupreemiat ei maksta.



“Hallatavad asutused võivad maksta vabade personalikulude arvelt,” sõnas Lääne-Saare infotöötaja Merike Lipu. Hiljem ta täpsustas, et jõulupreemiat küll Lääne-Saare vallas ei maksta, kuid oma töötajaid peetakse meeles 100 euroga valla sünnipäeva puhul.



Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep leidis, et väikesed võimalused jõulupreemiaks eelarves on olemas ja ta kavatseb ilmselt vastava eelnõu volikogule esitada. Lõpliku otsuse teeb 19. detsembril kogunev volikogu.



Orissaare vallas jõulupreemiat ei maksta.



“Rahaliselt oleks see võibolla isegi võimalik, aga me põhimõtteliselt jõulude puhul ei maksa preemiat. Inimesed saavad 12 kuud palka,” lausus vallavanem Vello Runthal. Jõulupreemiat ei ole Orissaare vald maksnud vähemalt viimasel kolmel aastal, mil Runthal on olnud vallavanem.



Pole lootust



Salme vallas ei ole samuti tänavu lootust jõulupreemiaks. “Meil makstakse hea töö eest palka,” vastas vallavanem Kalmer Poopuu.



Valjala vallas ei ole jõulupreemia teemat seni arutusel olnud. Volikogu koguneb alles pärast jõule, 29. detsembril. Vallavanem Aare Martinsoni sõnul eraldi rida eelarves jõulupreemia jaoks puudub ega ole kunagi olnudki.



Pöide vallas ei võimalda eelarve oma töötajaid meeles pidada. “Üldiselt ei ole meil jõulupreemiat olnud. Väike vald ja väiksed võimalused,” selgitas Pöide vallavanem Andres Hanso.



