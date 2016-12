Uudised

Lennuki tehnilised rikked tõid Transaviabaltikale ettekirjutuse

Kolmapäev, 14. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 14. detsember 2016. Saare maavalitsus tegi lennufirmale Transaviabaltika ettekirjutuse, sest alates oktoobrist on Kuressaare ja Tallinna vahel lendava lennuki tehnilistel põhjustel hilinenud viis ning ära jäänud üks reis.



17. oktoobril hilinesid tehnilistel põhjustel hommikused väljumised Tallinna-Kuressaare ja Kuressaare-Tallinna suunal rohkem kui kolm ja pool tundi. Transaviabaltika seletuste kohaselt põhjustas lendude hilinemise lennuki elektrisüsteemi monitoorimise hoiatustuli, mis andis märku elektrisüsteemi võimalikust rikkest.



2. novembril hilinesid õhtused väljumised mõlemal suunal rohkem kui kaks ja pool tundi, samuti tehnilistel põhjustel. Vedaja selgitas lendude hilinemist asjaoluga, et lennuki parema mootori tiiviku ühe laba soojendus ei töötanud.



1. detsembri õhtused väljumised jäid samuti ära tehnilistel põhjustel. Transaviabaltika väitel põhjustas selle lennuki Jetstream 32 reisijate ukse sulgumise signalisatsiooni häire. Reisijad toimetati sihtkohta bussiga.



4. detsembril hilines õhtune Kuressaare-Tallinna lennuk tehnilistel põhjustel rohkem kui tund aega.



“Lennuki mootori käivitamise ajaks lisatakse mootorisse täiendavalt kütust. Selleks avaneb vastav klapp. Klapi avatud oleku ajal vilgub kokpitis märgutuli. Mootori käivitamisel, pärast tühipööretel töötamise algust peab see klapp sulguma ja vastav märgutuli kustuma. Vasaku mootori käivitamisel vastav märgutuli ei kustunud kohe pärast mootori tühikäigul töötamise algust,” andis Transaviabaltika seletuse. Lennumeeskond järgis protseduurireegleid ning tegi mootorite korduvkäivitamise ja testis käivitamise süsteemi.



Saare maavalitsuse ja Transaviabaltika vahel sõlmitud lepingu järgi on kohustuste rikkumine lennuliinil vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või poole tegevusest olenematud asjaolud ehk vääramatu jõud.



“Tehnilisi rikkeid ei saa lugeda vääramatuks jõuks ja seega ei ole eespool toodud rikkumised vabandatavad,” leidis Saare maavalitsus.



Saare maasekretäri Jaan Leivategija sõnul piirdus maavalitsus seekord Transaviabaltikale ettekirjutusega hoidumaks edaspidisestest lennugraafiku rikkumistest ning sanktsiooni trahvi näol lennufirma suhtes rakendama ei hakatud.



“Üldiselt on nad üsna korralikult lennanud, kuigi mõnel korral on esinenud tehnilisi rikkeid. Praegu piirdusime ettekirjutusega, et nad hoiaksid oma lennuki korras. Kui see ei mõju, on alati võimalik sanktsioone rakendada,” ütles Leivategija Transaviabaltika kohta. 17. oktoobril hilinesid tehnilistel põhjustel hommikused väljumised Tallinna-Kuressaare ja Kuressaare-Tallinna suunal rohkem kui kolm ja pool tundi. Transaviabaltika seletuste kohaselt põhjustas lendude hilinemise lennuki elektrisüsteemi monitoorimise hoiatustuli, mis andis märku elektrisüsteemi võimalikust rikkest.2. novembril hilinesid õhtused väljumised mõlemal suunal rohkem kui kaks ja pool tundi, samuti tehnilistel põhjustel. Vedaja selgitas lendude hilinemist asjaoluga, et lennuki parema mootori tiiviku ühe laba soojendus ei töötanud.1. detsembri õhtused väljumised jäid samuti ära tehnilistel põhjustel. Transaviabaltika väitel põhjustas selle lennuki Jetstream 32 reisijate ukse sulgumise signalisatsiooni häire. Reisijad toimetati sihtkohta bussiga.4. detsembril hilines õhtune Kuressaare-Tallinna lennuk tehnilistel põhjustel rohkem kui tund aega.“Lennuki mootori käivitamise ajaks lisatakse mootorisse täiendavalt kütust. Selleks avaneb vastav klapp. Klapi avatud oleku ajal vilgub kokpitis märgutuli. Mootori käivitamisel, pärast tühipööretel töötamise algust peab see klapp sulguma ja vastav märgutuli kustuma. Vasaku mootori käivitamisel vastav märgutuli ei kustunud kohe pärast mootori tühikäigul töötamise algust,” andis Transaviabaltika seletuse. Lennumeeskond järgis protseduurireegleid ning tegi mootorite korduvkäivitamise ja testis käivitamise süsteemi.Saare maavalitsuse ja Transaviabaltika vahel sõlmitud lepingu järgi on kohustuste rikkumine lennuliinil vabandatav, kui selle on põhjustanud prognoosimatud või poole tegevusest olenematud asjaolud ehk vääramatu jõud.“Tehnilisi rikkeid ei saa lugeda vääramatuks jõuks ja seega ei ole eespool toodud rikkumised vabandatavad,” leidis Saare maavalitsus.Saare maasekretäri Jaan Leivategija sõnul piirdus maavalitsus seekord Transaviabaltikale ettekirjutusega hoidumaks edaspidisestest lennugraafiku rikkumistest ning sanktsiooni trahvi näol lennufirma suhtes rakendama ei hakatud.“Üldiselt on nad üsna korralikult lennanud, kuigi mõnel korral on esinenud tehnilisi rikkeid. Praegu piirdusime ettekirjutusega, et nad hoiaksid oma lennuki korras. Kui see ei mõju, on alati võimalik sanktsioone rakendada,” ütles Leivategija Transaviabaltika kohta.

Veel artikleid samast teemast »