Ott Tänak sõlmis lepingu M-Spordiga ja jätkab uue kaardilugejaga

Esmaspäev, 12. detsember 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 12. detsember 2016. Ott Tänak muljeid vahetamas maailmameistri Sebastien Ogier´ga. FOTO: Karli Saul/Delfi Autoralli MM-sarjas sõitev M-Sport teatas esmaspäeval oma ametlikus pressiteates, et uuel hooajal hakkavad meeskonnas sõitma prantslasest neljakordne maailmameister Sebastien Ogier ning saarlane Ott Tänak.



Eesti parim rallipiloot Ott Tänak sõidab järgmine hooaeg M-Spordis uue kaardilugeja Martin Järveojaga. Seni oli Tänaku kõrval istunud Raigo Mõlder, kes tunnistas, et loobus WRC sarjast isiklikel põhjustel.



"Tore aeg oli, aga teed läksid lahku," ütles Mõlder Õhtulehele partnerlusest Tänakuga. Meeste vahele mingit vimma ei jäänud. "See oli rahulik lahkuminek, viha ei peeta. Asjaga minnakse edasi, sest tegu pole lasteaiaga."



Viimased neli aastat maailmameistriks kroonitud 32-aastane Ogier jäi pärast tänavust hooaega töökohata, kui Volkswagen otsustas rallimaailmast eemale tõmbuda.



Ogier ja tema kaardilugeja Julien Ingrassia on olnud pikalt M-Spordi bossi Malcolm Wilsoni üks lemmik ralliekipaaž maailmas ning nüüd saab ta meestega ka koostööd teha: "Ma pole kunagi teinud saladust, et olen tahtnud Ogier'ga koostööd teha ning nüüd mul on väga hea meel neid meeskonnas tervitada."



"Me läheme hooaja avarallile Monte Carlos vastu autos, mille ukse peal on number üks ning meil on viimaste aastate kõige tugevam sõitjatepaar. Ootan uut hooaega suure õhinaga. Usun, et meil on suurepärane auto ning oleme parimas võimalikus positsioonis," lisas Wilson pressiteate vahendusel.



"Kui Ott ja Martin siia lisada, siis ootab meid üks pagana vägev hooaeg. Tänak sõitis väga muljetavaldava hooaja ning tema panus auto arendamisel on olnud väga suur. Olen kindel, et esimene etapivõit pole tal väga kaugel," uskus Wilson eestlase talenti.



"Sel hooajal saab olema palju uut ja huvitavat, aga ma juba ootan pikisilmi võistluste algust," kommenteeris Sebastein Ogier.



Tänak sõnas: "2016 oli minu jaoks väga hea hooaeg ning saime juurde palju kogemusi ning minust sai tunduvalt parem sõitja. Olen uue Ford Fiestaga palju testisõite teinud ning see on võimas samm edasi."



"Minu jaoks on see esmakordne kogemus aidata autot sisuliselt nullist üles ehitada ning koostöö inseneridega on sujunud väga hästi. Masina võimsus on meeletu ning peaaegu kõik auto komponendid on läbinud uuenduse."



