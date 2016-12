Uudised

Haigla tunnustas parimaid

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 13. detsember 2016. Aasta arst 2016 – Kuressaare haigla intensiivraviüksuse vanemarst ja anestesioloog dr Tiit Leis. FOTO: Andi Roost / Karli Foto Reedel toimus Kuressaare haigla aastalõpugala, mille raames tunnustati esmakordselt ka silmapaistvamaid töötajaid.



SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli ütles, et õhtu teljeks oli tunnustatute väljakuulutamine ning seejärel pakkus jazzi-segust eeskava Toomas Tang. Pärast seda aga sai tantsu keerutada ja omavahel mõnusalt suhelda.



Kõlli sõnul lähtuti laureaate valides mitte käesoleva aasta saavutustest, vaid aastate jooksul antud panuse eest oma töösse. Ta nimetas kõiki esitatuid haigla “raskekahurväeks”.



Viis kategooriat



Tunnustati viies kategoorias. Preemia pikaajalise töö eest tervishoiuvaldkonnas pälvis Kuressaare haigla patoloog Jermolai Rodionov.



Aasta arstiks valiti intensiivraviüksuse vanemarst ja anestesioloog dr Tiit Leis, õendusalatöötajaks vastutav erakorralise meditsiini osakonna (EMO) õde ja kiirabibrigaadi juht Kristel Nuut.



Aasta hooldusalatöötaja tiitli sai EMO osakonna põetaja Maive Aksalu ja aasta spetsialisti tunnustuse remonditööline Heino Tulk.



Alates 1998. aasta talvest haiglas tööl olnud Kristel Nuut ütles, et ta teadis, et teda kandidaadiks esitati, aga ei arvanud, et võib valituks osutuda. Seega ei läinud ta teiste tähtsate tegemiste tõttu kohale ja tundis ennast seepärast kehvasti.



Kristel Nuut teadis maast-madalast, et temast peab ämmaemand saama ja selleks ta ka õppis.



“Toona aga polnud sellel alal töökohta, kuid olin kindel, et tahan Kuressaarde tagasi tulla. Alustasin siis taastusravist ja nüüdseks olen kiirabisse jõudnud,” meenutas ta.



Haiglas 1994. aastast ametis olnud Maive Aksalu oli samuti tunnustuse üle väga üllatunud. Haiglasse oli teda tööle kutsunud seal töötanud ema.

Kuressaare haigla ravijuht Marje Nelis ütles, et Tiit Leis on haiglas tööl olnud pea 30 aastat, aastast 1987.



“Ta on väga hinnatud ja tark kolleeg, kes on alati abivalmis. Leis on küll tagasihoidlik, kuid alati kõigi jaoks olemas.”



Lisaks iseloomustasid Leisi kolleegid, kes ütlesid, et ta on kui haigla hing ja süda, kes on alati abivalmis ja oskab raskeid olukordi lahendada. SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli ütles, et õhtu teljeks oli tunnustatute väljakuulutamine ning seejärel pakkus jazzi-segust eeskava Toomas Tang. Pärast seda aga sai tantsu keerutada ja omavahel mõnusalt suhelda.Kõlli sõnul lähtuti laureaate valides mitte käesoleva aasta saavutustest, vaid aastate jooksul antud panuse eest oma töösse. Ta nimetas kõiki esitatuid haigla “raskekahurväeks”.Tunnustati viies kategoorias. Preemia pikaajalise töö eest tervishoiuvaldkonnas pälvis Kuressaare haigla patoloog Jermolai Rodionov.Aasta arstiks valiti intensiivraviüksuse vanemarst ja anestesioloog dr Tiit Leis, õendusalatöötajaks vastutav erakorralise meditsiini osakonna (EMO) õde ja kiirabibrigaadi juht Kristel Nuut.Aasta hooldusalatöötaja tiitli sai EMO osakonna põetaja Maive Aksalu ja aasta spetsialisti tunnustuse remonditööline Heino Tulk.Alates 1998. aasta talvest haiglas tööl olnud Kristel Nuut ütles, et ta teadis, et teda kandidaadiks esitati, aga ei arvanud, et võib valituks osutuda. Seega ei läinud ta teiste tähtsate tegemiste tõttu kohale ja tundis ennast seepärast kehvasti.Kristel Nuut teadis maast-madalast, et temast peab ämmaemand saama ja selleks ta ka õppis.“Toona aga polnud sellel alal töökohta, kuid olin kindel, et tahan Kuressaarde tagasi tulla. Alustasin siis taastusravist ja nüüdseks olen kiirabisse jõudnud,” meenutas ta.Haiglas 1994. aastast ametis olnud Maive Aksalu oli samuti tunnustuse üle väga üllatunud. Haiglasse oli teda tööle kutsunud seal töötanud ema.Kuressaare haigla ravijuht Marje Nelis ütles, et Tiit Leis on haiglas tööl olnud pea 30 aastat, aastast 1987.“Ta on väga hinnatud ja tark kolleeg, kes on alati abivalmis. Leis on küll tagasihoidlik, kuid alati kõigi jaoks olemas.”Lisaks iseloomustasid Leisi kolleegid, kes ütlesid, et ta on kui haigla hing ja süda, kes on alati abivalmis ja oskab raskeid olukordi lahendada.

Veel artikleid samast teemast »