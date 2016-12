Uudised

Pereturismi atraktsioonide hulgas kaks saare taotlust

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 13. detsember 2016. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) rahvusvaheliste pereturismi atraktsioonide toetusele esitati kokku 34 taotlust kogumahus ligi 60 miljonit eurot, neist kaks on Saare maakonnast.



Ühe projekti toetus on 750 000 kuni 2,75 miljonit eurot. Toetust on võimalik anda kuuele kuni kümnele projektile, millega arendatakse olemasolevaid või rajatakse uusi peredele suunatud atraktsioone.



EAS-i kommunikatsioonijuht Kadri Kütt ütles, et märtsis avalikustatakse projektide hindamise tulemused ning selguvad need, kes on pingereas parimad, kes saavad põhitaotluse esitamise õiguse.



Põhitaotlusega esitatakse detailsed kavandid ning seejärel asutakse projekte ellu viima. Esimesed atraktsioonid võiksid EAS-i arvates valmida 2018. aastal, aga kindlasti on ka neid, mille valmimine on planeeritud pigem 2020. aastasse.



“Eestis on palju vägevaid pereatraktsioone ning Eesti tuntus pereturismi sihtkohana on iga aastaga kasvanud. Rõõm on ka selles taotlusvoorus näha, et nii paljud turismiettevõtted mõtlevad peredele elamuste pakkumisele,” ütles EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso.



“EAS soovib panustada pereturismi atraktsioonide arengusse, mis on atraktiivsed ka välisriikidest tulijatele. Suured atraktsioonid omakorda aitavad kaasa ka väiksemate seotud ettevõtete kasvule.



Toetuse miinimumtingimusteks on, et atraktsioon peab olema avatud vähemalt kuus kuud aastas ning teisel aastal pärast valmimist oodatakse toetust saanud atraktsioonilt minimaalselt 10 000 väliskülastajat.



Kandideerinud on erinevad atraktsioonid – lõbustuspargid, veepargid, erineva temaatikaga muuseumid ja elamuskeskused, sh ka vähem või rohkem kombineeritud kujul virtuaalreaalsust pakkuvad atraktsioonid.



