Vene ettevõte kavandab Mõntu sadamasse LNG punkerdamisterminali

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: MM Teisipäev, 13. detsember 2016. Vene gaasiettevõte LNG Gorskaya LLC kavandab Saaremaa lõunaosas asuvasse Mõntu sadamasse vedelgaasi (LNG) punkerdamise terminali, mis oleks osa suuremast, ligi 33 miljonit eurot maksvast projektist, kirjutab portnews.ru.



“Meil on praegu, nagu ütleb vanasõna, vee peale hanguga kirjutatud. On koostatud lihtsalt selline plaan, mingeid pabereid pole keegi allkirjastanud. Kui asjal on jumet, siis Mõntu sadam ei ole selle vastu,“ ütles OÜ Mõntu Sadama juhatuse liige Mihkel Undrest BNS-ile.



Undrest ütles, et 33 miljonit eurot jaotub laiali kogu projekti peale ega puuduta kindlasti ainult Mõntu sadamat. "See ei puuduta ainult sadamat. Selles suurusjärgus hakatakse seda asja Euroopas ajama," ütles ta.

