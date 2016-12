Uudised

Kuusemüük läks lahti

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 13. detsember 2016. Kristjan Pilv on Selveri ees kuuski müünud juba laupäevast alates ja tõdes, et müük on läinud tänavu paremini kui möödunud aastal. Kõige populaarsemad on kahemeetrised kuused. Foto: Valmar Voolaid Linn kinnitas möödunud nädalal jõulukuuskede müügi kohad linna omandis olevates avalikes kohtades, mida on kokku üheksa. Neile lisanduvad eramaal olevad müügikohad, kus eile müük juba täie hooga käis.



Tänasest saab kuuski osta Kaare tn ja Pihtla tee nurgal ning alates 20. detsembrist aadressil Tallinna tn 83. Möödunud nädalal sai kuuski soetada Pikk tn 34. Nädalavahetusel sai kuusemüük hoo sisse Selveri parklas ning eile Jaama ja Talve tn ristmikul.



Selveri ees küsitakse kuuse meetri eest 15 eurot. Saadaval on 1–3-meetrised mandri istandusest pärit kuused.



“Müük on läinud paremini kui eelmisel aastal. Möödunud aastal olime esimest korda, prooviks,” rääkis kuusemüüja Kristjan Pilv. Puid on ta müünud umbes seitse tükki päevas.



Lisaks kuuskedele on saada umbes 1,75-meetrisi nulge, mille hind on 45 eurot. Kõige populaarsemad on kahemeetrised kuused.



“Rahvas käib. Kuuse meeter on meil 11–12 eurot, oleneb kuusest, ja tingimisruum peab jääma,” rääkis Oliver Sannik, kes müüs eile esimest päeva Jaama ja Talve tn ristmikul. Kuused on pärit Jõgevamaa istandusest ja Valgamaa metsadest. Lähipäevil on oodata juurde ka Saaremaa metsade kuuski.



Tänasest laiendab ta müüki ja hakkab kuuski müüma ka Kaare tn ja Pihtla tee nurgal. Saadaval on traditsioonilised kuused mõlemas kohas sama hinnaga.

Mõnda aega on puid müüdud ka Pikal tänaval. Müüja jäi aga tagasihoidlikuks ja ütles, et temale reklaami teha pole vaja, sest ta müüb oma kuused ilma selletagi maha.



