Uudised

Möödunud nädalavahetus oli nutivaba

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 13. detsember 2016. Kristi Kirss loobus nutivabal nädalavahetusel nii nutitelefoni kui arvuti kasutamisest, et omal nahal katsetada, kui suuresti me neist seadmetest sõltume. FOTO: Valmar Voolaid Tele2 tegi üleskutse nutivabaks nädalavahetuseks. Eesmärk oli lõppenud nädalavahetus ilma nutitelefoni kasutamata läbi ajada. Ka saarlased proovisid eksperimendi omal nahal järele.



Ettevõtmine oli plaanis selleks, et nutitelefonide kasutajad saaksid aru, kui väga inimesed iga päev oma nutitelefonile toetuvad.



Pea sunniviisiliselt läbis sarnase tee Mihkel Raud, kelle iPhone 6 Plus ühel päeval pildituks jäi. Mihkel meenutas blogis Marcus Aureliuse õpetussõnu, mis räägivad, et sellest, mis seisab sinu tee peal ees, saab sinu tee. Nii ei võtnud ta endale asendusnutitelefoni, vaid ostis kõige tavalisema nuppudega telefoni, et elult väljakutse vastu võtta. Alles siis taipas Mihkel, kui seotud ta nutitelefoniga on, olgu siis jutt Uberi kasutamisest, lapse esimeste sammude jäädvustamisest, koosolekutest vms.



Tele2 pakkus välja ka, et kes nutitelefonist loobuda ei suuda, otsiks sahtlipõhjast või vanaema pööningult üles nuputelefoni.



Üleskutse võttis teiste hulgas vastu ka saarlane Kristi Kirss.



“Me teeme selle läbi koos mehega. Olen pannud kõik üritused pastakaga kalendrisse kirja. Muidu tiliseb telefon. Kinos on näiteks lastefilm. Ma ei tea seda kunagi ilma nutitelefonita,“ rääkis Kristi enne eksperimenti.



Ta tunnistas, et on suur nutitelefoni kasutaja ja kindlasti on need paar päeva rasked. Kuid teda inspireeris Mihkel Raua lugu sellest, kuidas me liialt oma nutitelefonidest sõltume.



“Kõik asjad on tegelikult juba telefonis,“ nentis Kristi.



Pärast nädalavahetust tõdes ta, et ehkki raske oli, sai ta nutitelefoni ja arvutita siiski hakkama.



“Põnev oli. Ma tahtsin teha pestoga kanaliharulle. Kuna poes retsepti googeldada ei saanud, siis jäid makaronid hakklihaga,“ rääkis Kristi. Samuti tuli tal rohkem omal käel liigelda. Nädala sees ta eksperimenti läbi viia ei söandaks, kuna maal elades on omavaheline kommunikatsioon päeva vältel oluline.



Esmaspäeva hommikul ootas teda 78 Facebooki-teavitust. Samuti ootas postkastis ees palju kirju.



Kokkuvõtteks tõdes Kristi, et inimene võiks aeg-ajalt selliseid nutivabu päevi ette võtta, et tajuda ehedamalt oma sõltuvust. See on omamoodi värskendus. Tema plaanib selliseid nädalavahetusi ka tulevikus ette võtta. Kõige enam tundis Kristi puudust Spotifyst.



Nutivaba nädalavahetust proovis ka Maria Lember.



“No ma mõtlesin jah, et miks mitte proovida. Ma õnneks väga suur nutisõltlane ei ole,“ ütles Maria. Nutitelefoni kasutab ta erineva sagedusega, sõltuvalt päevast. Tööl olles pole tal selleks aega, kodus tuleb nutitelefoni kasutamist aga tihti ette.



Maria meelest kasutavad inimesed nutitelefone tõepoolest liiga palju. Tema peab end pigem vana kooli inimeseks ja tõdes, et kui on vaja suhelda, saab lihtsalt helistada. Ettevõtmine oli plaanis selleks, et nutitelefonide kasutajad saaksid aru, kui väga inimesed iga päev oma nutitelefonile toetuvad.Pea sunniviisiliselt läbis sarnase tee Mihkel Raud, kelle iPhone 6 Plus ühel päeval pildituks jäi. Mihkel meenutas blogis Marcus Aureliuse õpetussõnu, mis räägivad, et sellest, mis seisab sinu tee peal ees, saab sinu tee. Nii ei võtnud ta endale asendusnutitelefoni, vaid ostis kõige tavalisema nuppudega telefoni, et elult väljakutse vastu võtta. Alles siis taipas Mihkel, kui seotud ta nutitelefoniga on, olgu siis jutt Uberi kasutamisest, lapse esimeste sammude jäädvustamisest, koosolekutest vms.Tele2 pakkus välja ka, et kes nutitelefonist loobuda ei suuda, otsiks sahtlipõhjast või vanaema pööningult üles nuputelefoni.Üleskutse võttis teiste hulgas vastu ka saarlane Kristi Kirss.“Me teeme selle läbi koos mehega. Olen pannud kõik üritused pastakaga kalendrisse kirja. Muidu tiliseb telefon. Kinos on näiteks lastefilm. Ma ei tea seda kunagi ilma nutitelefonita,“ rääkis Kristi enne eksperimenti.Ta tunnistas, et on suur nutitelefoni kasutaja ja kindlasti on need paar päeva rasked. Kuid teda inspireeris Mihkel Raua lugu sellest, kuidas me liialt oma nutitelefonidest sõltume.“Kõik asjad on tegelikult juba telefonis,“ nentis Kristi.Pärast nädalavahetust tõdes ta, et ehkki raske oli, sai ta nutitelefoni ja arvutita siiski hakkama.“Põnev oli. Ma tahtsin teha pestoga kanaliharulle. Kuna poes retsepti googeldada ei saanud, siis jäid makaronid hakklihaga,“ rääkis Kristi. Samuti tuli tal rohkem omal käel liigelda. Nädala sees ta eksperimenti läbi viia ei söandaks, kuna maal elades on omavaheline kommunikatsioon päeva vältel oluline.Esmaspäeva hommikul ootas teda 78 Facebooki-teavitust. Samuti ootas postkastis ees palju kirju.Kokkuvõtteks tõdes Kristi, et inimene võiks aeg-ajalt selliseid nutivabu päevi ette võtta, et tajuda ehedamalt oma sõltuvust. See on omamoodi värskendus. Tema plaanib selliseid nädalavahetusi ka tulevikus ette võtta. Kõige enam tundis Kristi puudust Spotifyst.Nutivaba nädalavahetust proovis ka Maria Lember.“No ma mõtlesin jah, et miks mitte proovida. Ma õnneks väga suur nutisõltlane ei ole,“ ütles Maria. Nutitelefoni kasutab ta erineva sagedusega, sõltuvalt päevast. Tööl olles pole tal selleks aega, kodus tuleb nutitelefoni kasutamist aga tihti ette.Maria meelest kasutavad inimesed nutitelefone tõepoolest liiga palju. Tema peab end pigem vana kooli inimeseks ja tõdes, et kui on vaja suhelda, saab lihtsalt helistada.

Veel artikleid samast teemast »