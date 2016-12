Uudised

Hooldekodukompleksi arhitektuurikonkursi võitja on Salto AB

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 13. detsember 2016. Vaade tulevase hooldekodu sissepääsule aiapaviljoni poolt. ESKIIS: Salto AB OÜ Kuressaarde Aia 29 kinnistule kavandatavat hooldekodukompleksi kuni 230 kliendile hakatakse ehitama arhitektuuribüroo Salto AB OÜ kavandi järgi.



“Arhitektuurikonkursi tulemus on üks samm lähemale Kuressaare tervisekvartali täiendamisele. Kuressaare haigla vahetusse lähedusse rajatav hooldekodu võimaldab pakkuda looduskaunis ja meeldivas keskkonnas hoopis uuel tasemel hooldusteenust, mille järele vananevas ühiskonnas vajadus pidevalt kasvab,” ütles Energiamaja Konsultatsioonid juhatuse liige Tullio Liblik.



Hooldekodukompleksi, mis ehitatakse välja etapiviisiliselt, on ette nähtud kuni 30 kohta eraldi hoones sissepääsuga Ravi tänavalt AS-i Hoolekandeteenused erivajadustega inimestele.



Uue hooldekodukompleksi arhitektuurse lahenduse leidmisel peeti silmas sotsiaalministeeriumi soovitusi. Konkursi üks olulisemaid nõudmisi oli lähtuda eeldusest, et tegu on inimeste koduga.



”Võidutöö puhul sai otsustavaks läbimõeldus ja vastavus eakate klientide vajadustele,“ ütles Liblik. ”Kohe oli selge, millisele sihtgrupile on keskkond loodud.”



Keskkonda väärtustav



Võistlustöödes hinnati lisaks veel arhitektuurset lahendust ja sobivust ümbritsevasse linnaruumi, lahenduse innovaatilisust ja võimet olemasolevat keskkonda väärtustada. Töid hindas viieliikmeline žürii, kuhu kuulusid Karl Mänd AS-ist Hoolekandeteenused, Tullio Liblik Energiamaja Konsultatsioonidest ning arhitektid Hannes Koppel, Peeter Pere, Emil Urbel ja varuliikmena Urmas Luure.



”Konkursile oli tellitud neli tööd kogenud büroodelt, sõelale jäid arhitektibüroode Salto ja Kavakava lahendused. Põhjaliku vaagimise tulemusena valiti esikoha vääriliseks Salto töö, mis sobitub tundlikult valitud asukohale, vastab kõige paremini võistlusülesandele ja ka tellijate ootustele,” kommenteeris žürii liige, arhitekt Emil Urbel. ”Lahendus võimaldab alal etapilist ehitamist ja töö edasiarendust, säilitades võistlustöös peituvad kvaliteedid.”



Reedel sõlmisid AS Hoolekandeteenused ja Energiamaja Konsultatsioonid OÜ ühiste kavatsuste protokolli, milles muu hulgas sedastati hoonestustingimused ja kasutusõigus. ”Järgmiseks toimub kohtumine arhitektidega, kus räägime läbi projekti kõik aspektid,” ütles Liblik.



”Edasine tegevus lähtub juba ehitusseadustikust. Loodan ehitusega alustada võimalikult peatselt.”



