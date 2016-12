Uudised

Novembris lendas mandri ja suursaarte vahet ligi 2000 reisijat

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: BNS Teisipäev, 13. detsember 2016. Leedu lennuettevõtte Transaviabaltika teenindatavatel saarte lennuliinidel lendas novembrikuus 1911 reisijat. Võrreldes eelmise kuuga lennureisijate arv vähenes, kuid seda peaasjalikult Tallinna-Kärdla-Tallinna suunal tühistatud lendude tõttu.



”Kui oktoobris lendas meiega 2276 reisijat, siis novembris vähenes lennureisijate arv 365 inimese võrra ja seda seetõttu, et ilmastikuolud sundisid meil Tallinna-Kärdla-Tallinna suunal tühistama kokku viis lendu,“ kirjeldas Transaviabaltika esindaja Rene Must novembrikuu lendajate statistikat.



Lendude täituvuseks tõi november Kuressaare suunal 59 protsenti. Tallinna-Kärdla-Tallinna suunal oli lendajaid 755, seega lendude täituvus tehtud lende arvesse võttes oli 42 protsenti.



Tühistatud lendude peamine põhjus oli tihe udu ja madal pilvisus.



”Eelmise kuu ilmastikuolusid silmas pidades oligi meie jaoks väljakutse lennata Kärdlasse, kus lennujaamale on maandumiseks kehtestatud oluliselt rangemad miinimumnõuded kui Kuressaares,“ rääkis Must ja viitas siinjuures asjaolule, et Kärdla lennuväljal puudub täppismaandumise seade (ILS).



”Võime eeldada, et kui ka Kärdla lennuväljale vastav seade paigaldatakse, kasvaks Hiiumaa elanike usaldus lennuliikluse vastu hüppeliselt. Praegune ebakindlus lendude toimumise osas mõjutab otseselt transpordiliigi valikut – ilmselgelt ei saa kindlustundega soetada endale lennupiletit, kui ilmastikuolud on heitlikud, seetõttu tehakse valik oluliselt ajakulukamale viisile mandrile jõudmiseks,“ hindas Transaviabaltika esindaja puuduvast täppismaandumise seadmest tingitud mõjusid lennureisijatele.



