UUS! Võõras talus pidutsejad saadi haaranguga kätte

Esmaspäev, 12. detsember 2016.



Autor: Ivika Laanet, Ahto Jakson Esmaspäev, 12. detsember 2016. Nädalavahetuse lagastamise jälgi oli Nässumal näha veel eilegi. FOTO: Valmar Voolaid Pihtla vallas Nässuma külas möödunud reedel sünnipäeval viibinud külalised tegid koos politseiga naabertalus purjutanud ja sinna omavoliliselt sisse tunginud noortele haarangu.



Möödunud reede õhtul seadis seltskond noori ennast sisse Nässuma külla, et võõras suvilas pidada maha üks sünnipäevapidu.



“Kella 18 ajal liikus mööda teed bussi pealt tulnud noorte kamp, seljakotid seljas,” rääkis Meie Maale anonüümseks jääda soovinud naine, kes ise suundus sellesama suvila kõrval asuvasse majja, samuti sünnipäevale.



Politseinikud ja külamehed



Paar tundi hiljem hakkaski naaberkrundilt kostma kahtlasi hääli – tüdrukute kilkeid ja valju muusikat. Naabruses elav mees oli juba mõnda aega hoidnud sellel majal pilku peal. Esimest korda tegi ta väljakutse politseile 7. detsembril, sest paistis, et majja oli sisse murtud. Toona sealt kedagi leida ei õnnestunud.



Reede õhtu andis naabrile taas põhjust samasse majja politsei kutsuda. Ta palus endaga kaasa külas olnud paar meest. Politseinike ning mõne külalise abiga korraldati haarang noorte tabamiseks.



“Olin kõrvaltalus sünnipäeval. Meieni kostis naabertalust peo lärm. Noored ehmatasid selle peale ära, et politsei välja ilmus,” ütles üks sünnipäevapeol osalejatest, kes ka ise politseinikele appi läks. Mees sai ühel tüdrukul natist kinni ja andis ta politseile üle. Osa noori toimetati linna, kuid mõnel õnnestus jooksu pista. Kokku pidas majas pidu 12 noort, sealhulgas alaealised.



Võõras majas magati õndsat und



Majapidamine nägi kohutav välja. Uksed, lambid ning elektriradiaatorid olid puruks pekstud, kõigis hoonetes magatud, rääkimata suurtest kogustest seal vedelevatest alkoholipudelitest.



Järgmisel hommikul sai politsei taas väljakutse samasse majja, kuna naaber oli avastanud, et viis noort magavad võõras majas õndsat und. Meie Maale teadaolevalt peeti seal noorte sünnipäevapidu, kuhu üks noormees, kellel on sama külaga sidemed, oli kutsunud ka teisi. Majaomanik ise elab alaliselt Soomes.



