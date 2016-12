Uudised

Pärsama katlamaja tahab ehitada viis firmat

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 13. detsember 2016. Eile kell 12 lõppes Pärsama katlamaja projekteerimis-ehitushanke tähtaeg. Kokku registreerus hankele viis osalejat.



“Osalemine oli keskmine, dokumente oli välja võetud oluliselt rohkem. Oli loota, et pakkumisi esitatakse hulga rohkem, aga viis pole ka halb ja ma usun, et on piisavalt valikuvõimalust,” rääkis Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep.



