Tunnustuse said Zoom 8 ja merispordi selts

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: Heli Salong Teisipäev, 13. detsember 2016. Saaremaa Merekultuuri Selts ja tema tütarselts Salava valisid taas aasta merelist tegu.



Üksmeelselt kuulutati aasta teo väärilisteks Zoom 8 maailmameistrivõistlused Kuressaares ja Saaremaa Merispordi Selts.



“Sel korral muid konkurente polnud, sest merispordi selts ning nende korraldatud maailmameistrivõistlused oli tugev tegija,” iseloomustas Salava seltsi esimees Urve Vakker.



Zoom 8 üritusele langes valik seetõttu, et kunagi varem pole Kuressaares maailmameistrivõistlusi korraldatud ning see tõi kohale 120 sportlast üheksast välisriigist.



Merispordi selts saab aga 31. detsembril 90-aastaseks ning väärib kiitust selle eest, et on suutnud nii kaua püsida ja arendada purjesporti, eelkõige noorte hulgas. Samuti on nende avamerepurjekad võitnud mitmeid medaleid.



Ülemaailmse tähtsusega



Aasta merelise teo valimise algatas 2008. aastal Salava selts, kuid nüüd tehakse seda koos Saaremaa Merekultuuri Seltsiga.



“Esimesel korral sai meie tunnustuse Salme laeva leid, mida võib pidada maailmatähtsusega sündmuseks ja ka siis polnud teisi konkurente. Nüüd oli Zoom 8 samuti ülemaailmse tähtsusega üritus,” lisas Vakker.



