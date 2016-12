Uudised

Advendikohvik kogus üle 1200 euro

Teisipäev, 13. detsember 2016.



Autor: MM Teisipäev, 13. detsember 2016. Pühapäeval toimunud Kihelkonna advendikohvikus koguti üle 1200 euro, mille eest on kavas soetada ämblikuvõrku meenutav ronimisatraktsioon.



Juba üheteistkümnendat korda heategevusüritust korraldava kooli hoolekogu esimehe Mare Kurvitsa sõnul on kogunenud summa oluliselt suurem kui loodeti – üle 300 euro enam kui läinud aastal.



“Nüüd tuleb mõtlema ja arutama hakata, mida ja kuidas nii suure summaga täpselt teeme,” sõnas Kurvits. Tulevikus võiks kooli kõrvale tekitada ronimisraja, mida saavad kasutada nii kohalikud kui kaugemalt tulijad.



