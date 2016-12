Uudised

Eesti noorim vald pidas sünnipäeva (1)

Esmaspäev, 12. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 12. detsember 2016. Tuled tordil väljendasid Lääne-Saare valla jätkuvat särtsu ja elujõudu. FOTO: Lääne-Saare vald Laupäeval said kõik soovijad Kärla spordihoones ansambli Apelsin saatel tantsu lüüa, sest Eesti noorim, Lääne-Saare vald pidas oma teist sünnipäeva.



Sama hästi võinuks aga üritust pidada lahkumis- või lõpupeoks, kuna uuest aastast äsjast sünnipäevalast enam ei eksisteeri.



Lääne Saare valla infotöötaja Merike Lipu sõnul oli tegemist siiski sünnipäevapeoga: “Lõpupeoks pole seda põhjust nimetada, kuna “kadunuke” on priske tervise juures ka uue aasta saabudes – uus omavalitsus tekib alles valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.”



Seega ei lasknud sellest nukravõitu asjaolust valla rahvas ja sünnipäevakülalised end sugugi häirida, saal oli rahvast täis, külalised olid endale meelepärase ninaesise kaasa võtnud, tervitusnaps ja tort olid valla poolt ja puhvet töötas.



Enne jalakeerutamist tervitasid spordisaali kogunenud rahvast vallavanem Tiina Luks ja volikogu esimees Urmas Lehtsalu ning külalisena Esna vallavanem Pavel Koosar.



“Kurvastamiseks ei ole tegelikult üldse põhjust, sest sünnipäevad jäävad ikka kestma, mis siis, et sünnipäevalapse nimi on teine,” ütles Meie Maale Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks.



“Kes oma töös või isiklikus elus puutub kokku laste kasvatamisega, teab, et tänased lapsed erinevad üsna palju lastest kümme, kakskümmend aastat tagasi. Inimesed muutuvad põlvkondade kaupa, räägitakse indigo-lastest, kristalli-lastest, x-, y- ja z-generatsioonist, kelle ootused ja vajadused, ka maailmatunnetus on oluliselt erinevad. Kuidas siis omavalitsustega saaks olla teisiti?”



Luksi sõnul need võtted või põhimõtted kasvatuses, mis töötasid 20 aastat tagasi, täna enam edu ei anna ja nii on ka omavalitsustega.



“Kõik on loomulikus muutumises. Ja selle üle kurvastada ei ole vaja, tuleb vaid kohaneda, siis ei jää ka sünnipäevad pidamata,” lisas ta veendunult.



Peoõhtul lõi meeleolu ja tõi särtsu valla kultuuriedendajate etteaste “Tõu Täkk”, pärast ansambel Apelsini keerutas plaati DJ Urmas Rämmal, nii et spordisaalis jätkus peolusti poole kaheni öösel. Sama hästi võinuks aga üritust pidada lahkumis- või lõpupeoks, kuna uuest aastast äsjast sünnipäevalast enam ei eksisteeri.Lääne Saare valla infotöötaja Merike Lipu sõnul oli tegemist siiski sünnipäevapeoga: “Lõpupeoks pole seda põhjust nimetada, kuna “kadunuke” on priske tervise juures ka uue aasta saabudes – uus omavalitsus tekib alles valimiste tulemuste väljakuulutamise päeval.”Seega ei lasknud sellest nukravõitu asjaolust valla rahvas ja sünnipäevakülalised end sugugi häirida, saal oli rahvast täis, külalised olid endale meelepärase ninaesise kaasa võtnud, tervitusnaps ja tort olid valla poolt ja puhvet töötas.Enne jalakeerutamist tervitasid spordisaali kogunenud rahvast vallavanem Tiina Luks ja volikogu esimees Urmas Lehtsalu ning külalisena Esna vallavanem Pavel Koosar.“Kurvastamiseks ei ole tegelikult üldse põhjust, sest sünnipäevad jäävad ikka kestma, mis siis, et sünnipäevalapse nimi on teine,” ütles Meie Maale Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks.“Kes oma töös või isiklikus elus puutub kokku laste kasvatamisega, teab, et tänased lapsed erinevad üsna palju lastest kümme, kakskümmend aastat tagasi. Inimesed muutuvad põlvkondade kaupa, räägitakse indigo-lastest, kristalli-lastest, x-, y- ja z-generatsioonist, kelle ootused ja vajadused, ka maailmatunnetus on oluliselt erinevad. Kuidas siis omavalitsustega saaks olla teisiti?”Luksi sõnul need võtted või põhimõtted kasvatuses, mis töötasid 20 aastat tagasi, täna enam edu ei anna ja nii on ka omavalitsustega.“Kõik on loomulikus muutumises. Ja selle üle kurvastada ei ole vaja, tuleb vaid kohaneda, siis ei jää ka sünnipäevad pidamata,” lisas ta veendunult.Peoõhtul lõi meeleolu ja tõi särtsu valla kultuuriedendajate etteaste “Tõu Täkk”, pärast ansambel Apelsini keerutas plaati DJ Urmas Rämmal, nii et spordisaalis jätkus peolusti poole kaheni öösel.

Veel artikleid samast teemast »