Sõnajalad pöördusid kohtusse

Esmaspäev, 12. detsember 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 12. detsember 2016. Foto: Valmar Voolaid Tuuletehnoloogia liidu liige, Andres ja Oleg Sõnajala (pildil) ettevõte AS Eesti Elekter esitas Tallinna halduskohtule kaebuse Tootsi tuulepargi küsimuses, leides, et Vändra vallavalitsuse kinnitatud korraldused ja AS-ile Eesti Energia väljastatud ehitusluba tuleb tühistada.



Eraettevõte AS Eesti Elekter esitas halduskohtule kaebuse, millega taotletakse Tootsi tuuleparki puudutava korralduse ning AS-ile Eesti Energia väljastatud ehitusloa kehtivuse peatamist. Ühtlasi taotleb ettevõte korralduse tühistamist, millega jäeti AS-ile Eesti Elekter tuulepargi ehitusluba väljastamata, teatas Eesti Elekter.



Väide pole tõene



Ettevõtte hinnangul ei olnud Tootsi tuuleparki puudutavad Vändra vallavalitsuse otsused õiguspärased.



“Apelleeritakse otsusele keelduda kaebajale ehitusloa väljastamisest põhjendusel, et ehitusluba on juba väljastatud Eesti Energiale, mis toimus samal istungil Eesti Elektrile keelduva otsuse tegemisega ja põhjendades, et AS Eesti Elektrile antav ehitusluba samade ehitiste rajamiseks kahjustaks maaomaniku õigusi. Väide ei vasta tõele, kuivõrd maaomaniku esindaja on Eesti Elektri ehitusloa taotluse kooskõlastanud,” seisab teates.



Ettevõtte hinnangul on haldusorgan lähtunud pelgalt AS Eesti Energia huvidest ning jätnud kaebaja huvid täielikult arvestamata. Seega ei ole kohalik omavalitsus haldusmenetluse seaduses nõutud kaalutlusõigust nõuetekohaselt teostanud, mis on halduse kuritarvitamine ja muudab vastava haldusakti õigustühiseks.



Ainus alternatiiv



AS Eesti Elekter viitab kohtule esitatud kaebuses ka riigi otsustele blokeerida Ida-Virumaale tuuleparkide rajamist, mis on ettevõtte hinnangul vastuolus üleriigilise “Eesti 2030+” planeeringuga.



