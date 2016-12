Uudised

Saarlane Hille Hanso oli pommiplahvatuse lähedal

Esmaspäev, 12. detsember 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 12. detsember 2016. Hille Hanso. Türgis Istanbulis plahvatas eile õhtul Beşiktaşe jalgpalliareeni lähedal kaks pommi, plahvatustele oli väga lähedal ka inimõiguslane ja ajakirjanik Hille Hanso (pildil), kelle sõnul on sellised rünnakud demoraliseerivad. Sarnaste juhtumite ärahoidmiseks peaks Türgi valitsus jätkama läbirääkimisi kurdidega, kuid seda Hanso hinnangul lähiaastatel ei juhtu.



“Laupäevane sündmus toimus minu kodust umbes kahe kilomeetri kaugusel ja umbes pool tundi varem murdsin ma seal rahvasummast läbi, et koju pääseda. Plahvatuse hetkel olin ma bussis, plahvatust ma ei kuulnud, sest bussimürin oli üle, aga ma olin sellele väga lähedal,” nentis Hanso.



Hanso lausus, et on väga demoraliseeriv, kui sellised asjad kodulinnas juhtuvad.



“Aga ma annan endale aru, et Istanbulis on tegelikult suurem võimalus auto alla jääda, kui terroriaktis kannatada saada. See on väga suur ebaõnn ja külvab proportsionaalselt palju rohkem viha ja hirmu, kui tegelikult inimestele otsest kahju loob. See ongi terrori iseloom, et ühest sündmusest saab hästi palju moraalselt kahju luua,” sõnas Hanso.



Terrorirünnaku tõttu Hanso oma elus midagi ei muuda ja enamik Istanbuli elanikke naaseb tema kinnitusel paari päeva jooksul normaalse elu juurde.



“Küll aga on järjest rohkem inimesi, kes esitavad endale küsimust, miks me oleme sinna jõudnud, miks Türgi on sellises olukorras, et niisugused terrorirünnakud aset leiavad, ja juba regulaarselt. Surve valitsusele naasta kurdidega rahuläbirääkimiste juurde on vähemalt teatud ühiskonnagruppides aina kasvav,” kommenteeris Hanso.



Kurdi mässulised võtsid vastutuse



BNS-i teatel võtsid kurdi mässulised võtsid eile vastutuse kahe enesetapurünnaku eest, mis nõudsid laupäeval Istanbulis 38 inimese elu.



Kurdistani Töölisparteiga (PKK) seotud uudisteagentuur teatas, et vastutuse võttis PKK-st lahku löönud Kurdistani Vabaduspistrikud (TAK).



“TAK-i kättemaksurühm korraldas üheaegsed rünnakud Istanbuli Vodafone Arena staadioni juures ja Macka pargis kella 22.30 paiku,” ütles TAK oma veebiküljel avaldatud teates. TAK ütles, et kaksikrünnaku korraldasid kaks rühmituse liiget.



Türgi valitsusametnikud viitasid varem PKK seotusele rünnakutega. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ütles pühapäeval, et Ankara võitleb terrorismiga “kuni lõpuni”.



