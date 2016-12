Uudised

Kauaoodatud vägilane Leiger jõudis koju

Esmaspäev, 12. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 12. detsember 2016. Rohukülas oli uudistajaid palju, ent pardale kedagi siiski ei lastud, muhulasest kapten Hanno Naaber oli sunnitud käed tõstma. FOTO: Urmas Lauri Laupäeval vähem kui tund pärast südaööd jõudis hiidlaste rõõm ja kogu riigi uhkus, Türgis valminud uus parvlaev Leiger Kuivastu sadamasse, kus lasi end huvilistel imetleda hommikutundideni.



Kapten Hanno Naaberi juhtimisel enam kui kuu aega kodumaale seilanud Leigril viidi Kuivastus esmalt läbi tolliprotseduurid, samuti kontrolliti sadama rampide sobivust laevaga.



“Rõõm oli tõesti suur, kui koduvetesse jõudsime,” tõdes kapten, kelle sõnul pika reisi vältel suuri vigu ei tuvastatud ning laev pidas kenasti vastu.



Kuna rambid Kuivastus ja Virtsus on identsed, jäeti kavandatud Virtsu sadama külastamine ära. Seetõttu suundus Leiger Kuivastust laupäeval otse Heltermaa sadamasse Hiiumaale ning seejärel Rohukülla, kus laev oli avatud ka ajakirjanikele.



Alus, mille kandejõud on 852,9 tonni, üldpikkus on 114 meetrit, laius 19,2 meetrit, parda kõrgus kuus ja süvis neli meetrit. Parvlaev mahutab 150 autot või 10 rekkat ning istekohti on alusel 700-le reisijale, kes peaksid end salongis mugavalt tundma. Seal on lauakestega diivaneid ning reguleeritava seljatoega toole.



Osa sisekujundusest vajab veel teostamist. Seintele paigaldatakse ekraanid, kustkuvatakse ohutusjuhiseid ja reklaame, ülemisele korrusele seatakse sisse lastetuba. Kokku on praamil neli korrust ning külastajad saavad liikuda nii treppidest kui lifti kasutades.



Kokad laevas



Rohukülas lubati liinilaevade toitlustajal Arensburg OÜ-l ka osa tarvikuid sadamas seisvalt St. Ola laevalt juba uude laeva üle tõsta. Samuti jäid laevale mõned kokad, kes teenindavad laevapersonali.



“On ikka tore ja ilus küll!” ütles Arensburg OÜ juhatuse esimees Terje Nepper, kes käis Leigerit Rohukülas üle vaatamas. “Ja hiidlaste pärast on hea meel, poolteist aastat tõsiseid ebamugavusi pole nalja asi. Nüüd läheb nende elu ilusamaks.”



Kuulu järgi olnud hiidlaste ootus nii suur, et saar olla kreenis olnud, kuna kõik saareelanikud seisnud põhjakaldal ja oodanud Leigri saabumist.



Laupäeva õhtuks jõudis Leiger Tallinnasse. Vägilase nime kandev laev ristitakse Tallinna Vanasadamas esmaspäeval, 19. detsembril ja kava kohaselt alustab ta liini teenindamist Rohukülast Heltermaale hiljemalt neljapäeval, 22. detsembril.



Leiger alustas teed Türgi laevatehasest Sefine kodu poole 5. novembril.



“Teekond oli tõesti keeruline, seoses tehase viivitustega nihkus algus üha kehvematesse ilmastikutingimustesse. Teadsin tööd vastu võttes, et tegemist pole lõbusõiduga, aga tegelikult oli veelgi raskem,” ütles Leigri kapten Hanno Naaber, kes täna õhtul Muhumaale väljateenitud puhkusele sõidab.



“Koduigatsus on suur. Kavatsen puhata, nähtavasti esmalt magan nagu karu.”

Parvlaev Tõll jõuab Eestisse loodetavasti jaanuari alguses, Piret ja Tiiu nähtavasti märtsiks.



***



Leigri kannatuste teekond koju



5. novembril alustas Leiger Türgist Sefine laevatehasest teekonda koju.

9. novembril jõudis esimesse peatuspunkti Messinasse.

13. novembril lahkus Leiger Messinast Sardiiniasse ning jäi kuni 15. novembrini Sardiinia külje alla tormivarju.

17. novembril jõudis laev Hispaaniasse Velenciasse.

18.-20. novembril sõitis laev Gibraltarile, suunaga Lissabonile.

24. novembril keeras laev otsa Portugali Portimao sadamasse.

25.-27. novembril liikus alus Portimaost Vigosse.

1. detsembril väljus laev Vigost, 2. detsembril võttis kursi La Rochelle’i suunas.

3. detsembri südaööks jõudis Leiger Bresti reidile.

4. detsembril peatus Brestis.

5. detsembril suundus Leiger Brunsbütteli poole.

7. detsembril laev tankis Brunsbüttelis.

8. detsembri varahommikul sõitis läbi Kieli kanali Kuivastu poole,

10. detsembril kell 0:45 sildus Kuivastus, kell 14.30 Heltermaal, kell 15.45 Rohukülas.

11. detsembri varahommikul kell 3.22 jõudis Leiger Tallinnasse.



Allikas: kapten Hanno Naaber Kapten Hanno Naaberi juhtimisel enam kui kuu aega kodumaale seilanud Leigril viidi Kuivastus esmalt läbi tolliprotseduurid, samuti kontrolliti sadama rampide sobivust laevaga.“Rõõm oli tõesti suur, kui koduvetesse jõudsime,” tõdes kapten, kelle sõnul pika reisi vältel suuri vigu ei tuvastatud ning laev pidas kenasti vastu.Kuna rambid Kuivastus ja Virtsus on identsed, jäeti kavandatud Virtsu sadama külastamine ära. Seetõttu suundus Leiger Kuivastust laupäeval otse Heltermaa sadamasse Hiiumaale ning seejärel Rohukülla, kus laev oli avatud ka ajakirjanikele.Alus, mille kandejõud on 852,9 tonni, üldpikkus on 114 meetrit, laius 19,2 meetrit, parda kõrgus kuus ja süvis neli meetrit. Parvlaev mahutab 150 autot või 10 rekkat ning istekohti on alusel 700-le reisijale, kes peaksid end salongis mugavalt tundma. Seal on lauakestega diivaneid ning reguleeritava seljatoega toole.Osa sisekujundusest vajab veel teostamist. Seintele paigaldatakse ekraanid, kustkuvatakse ohutusjuhiseid ja reklaame, ülemisele korrusele seatakse sisse lastetuba. Kokku on praamil neli korrust ning külastajad saavad liikuda nii treppidest kui lifti kasutades.Rohukülas lubati liinilaevade toitlustajal Arensburg OÜ-l ka osa tarvikuid sadamas seisvalt St. Ola laevalt juba uude laeva üle tõsta. Samuti jäid laevale mõned kokad, kes teenindavad laevapersonali.“On ikka tore ja ilus küll!” ütles Arensburg OÜ juhatuse esimees Terje Nepper, kes käis Leigerit Rohukülas üle vaatamas. “Ja hiidlaste pärast on hea meel, poolteist aastat tõsiseid ebamugavusi pole nalja asi. Nüüd läheb nende elu ilusamaks.”Kuulu järgi olnud hiidlaste ootus nii suur, et saar olla kreenis olnud, kuna kõik saareelanikud seisnud põhjakaldal ja oodanud Leigri saabumist.Laupäeva õhtuks jõudis Leiger Tallinnasse. Vägilase nime kandev laev ristitakse Tallinna Vanasadamas esmaspäeval, 19. detsembril ja kava kohaselt alustab ta liini teenindamist Rohukülast Heltermaale hiljemalt neljapäeval, 22. detsembril.Leiger alustas teed Türgi laevatehasest Sefine kodu poole 5. novembril.“Teekond oli tõesti keeruline, seoses tehase viivitustega nihkus algus üha kehvematesse ilmastikutingimustesse. Teadsin tööd vastu võttes, et tegemist pole lõbusõiduga, aga tegelikult oli veelgi raskem,” ütles Leigri kapten Hanno Naaber, kes täna õhtul Muhumaale väljateenitud puhkusele sõidab.“Koduigatsus on suur. Kavatsen puhata, nähtavasti esmalt magan nagu karu.”Parvlaev Tõll jõuab Eestisse loodetavasti jaanuari alguses, Piret ja Tiiu nähtavasti märtsiks.***5. novembril alustas Leiger Türgist Sefine laevatehasest teekonda koju.9. novembril jõudis esimesse peatuspunkti Messinasse.13. novembril lahkus Leiger Messinast Sardiiniasse ning jäi kuni 15. novembrini Sardiinia külje alla tormivarju.17. novembril jõudis laev Hispaaniasse Velenciasse.18.-20. novembril sõitis laev Gibraltarile, suunaga Lissabonile.24. novembril keeras laev otsa Portugali Portimao sadamasse.25.-27. novembril liikus alus Portimaost Vigosse.1. detsembril väljus laev Vigost, 2. detsembril võttis kursi La Rochelle’i suunas.3. detsembri südaööks jõudis Leiger Bresti reidile.4. detsembril peatus Brestis.5. detsembril suundus Leiger Brunsbütteli poole.7. detsembril laev tankis Brunsbüttelis.8. detsembri varahommikul sõitis läbi Kieli kanali Kuivastu poole,10. detsembril kell 0:45 sildus Kuivastus, kell 14.30 Heltermaal, kell 15.45 Rohukülas.11. detsembri varahommikul kell 3.22 jõudis Leiger Tallinnasse.Allikas: kapten Hanno Naaber

Veel artikleid samast teemast »