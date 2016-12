Uudised

Saarlased annetasid peaaegu poolteist tonni toiduaineid

Esmaspäev, 12. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 12. detsember 2016. Taniel ja Merlin Vares: perekondlik kvaliteetaeg toidupanga vabatahtlikuna laupäeval Auriga Rimis. FOTO: erakogu Saarlased on toidukogumist toetanud juba kaks aastat ja enne kolmandat adventi koguti Kuressaares kokku 1294,72 kilo toiduaineid.



Reedel ja laupäeval toimusid üle Eesti Toidupanga jõulukuised toidukogumispäevad, mil sai annetada toidukaupa puudust kannatavatele inimestele. Seekord oli kampaaniaga liitunud 45 kauplust üle Eesti, Kuressaares sai kaupa annetada Kuressaare Rimi supermarketis ja Saare Selveris.



“Tundub, et ei peeta paljuks toetada ka vähese toimetulekuga peresid, inimesed on üha lahkemad. Küllap on oma mõju ka lähenevatel pühadel, kus inimestel on soov head teha suurem,” ütles Kuressaare Toidupanga juht Alur Õunpuu.



“Viimati kogusime märtsis, siis saime kolmest kauplusest 1160 kilo. Kui arvestada, et seekord oli vaid kaks kauplust, siis olime märksa edukamad kui märtsis.”



Kampaania lõppedes transporditakse headelt inimestelt saadud toit lattu ning jagatakse sealt edasi allpool toimetulekupiiri elavatele peredele. Annetustena oli oodatud kaua säiliv ehk “parim enne” -tüüpi toidukaup, näiteks konservid, toiduõli, purgisupid, kuivained, hommikusöögihelbed, pudrumaterjal. Ka moosid, mahlad, pähklid ja rosinad. Õunpuu sõnul oli kogumis seekord kuivainetele ja konservidele lisaks ka rohkelt maiustusi.



Vabatahtlike panus



Kaupu võtsid vastu ja täpsemat infot jagasid punaste põlledega vabatahtlikud. “Inimesed tõesti tahavad aidata, on tõeliselt liigutav näha, et annetajate hulgas on ka neid, kes oma toidukorvigi hoolsalt kalkuleerivad,” ütles Meie Maale Eesti Toidupanga kommunikatsioonijuht Marie Kanarik.



“Toidupank pakub nõrgema abistamiseks võimalust ka neile, kel rahaliselt pole võimalik aidata. Vabatahtlike panus on hindamatu, nendest töökätest on alati puudus.”



Sel korral võttis toidukogumispäevadest vabatahtlikuna osa üle Eesti ligi tuhat inimest, appi tulid ka erinevad ettevõtted ja organisatsioonid.



Saaremaal oli vabatahtlikke 22. Vabatahtliku, vahetuse vanema Mariana Luisti sõnul on kuressaare Toidupangas juba püsivabatahtlikke, kes iga kord abiks käivad, aga ka päris uusi. Esmakordselt osalenud perekond Vares leidis, et see oli kvaliteetaeg.



“Kartsin, et meid ignoreeritakse, aga see polnud sugugi nii, otse vastupidi,” rõõmustas Merlin Vares laupäeval Rimis veedetud tundide üle. “Inimesed on lahked ja mina sain hea enesetunde. Kui tulevikus ajad klapivad, osaleme kindlasti jälle.”



Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis Eesti-Hollandi Heategevusfondi ja Swedbanki poolt selleks, et leevendada vaesusprobleemi Eesti ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu: toidupangad võtavad kaubandusest ja tootmisest vastu peagi realiseerimistähtaega ületavaid ja/või defektsed tooteid, komplekteerivad vabatahtlike abiga toiduabikastid ja jagavad need laiali puudustkannatavatele peredele.



