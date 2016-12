Uudised

UUS! MEIE MAA TV: Leigri seiklused on lõppenud – tere tulemast koju, roheline iludus! (2)

Laupäev, 10. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 10. detsember 2016. FOTO ja VIDEO: Erik Tüür Täna hommikul kell 9 seisis Türgis Sefine laevatehases valminud uhiuus parvlaev Leiger uhkelt Kuivastu sadamas, kuhu jõudis pärast mehist võitlust maailmameredel veidi enne kella 1 öösel ilutulestiku saatel.



Kapten Hanno Naaberi juhtimisel enam kui kuu aega kodumaale seilanud Leigril viidi Kuivastus esmalt läbi tolliprotseduurid, samuti kontrolliti sadama rampide sobivust laevaga.



VAATA VIDEOST, kas jõuluks koju jõudnud Leiger vastab su ootustele!







Kella 10.30-11.30 paiku pidi laev olema juba Virtsus, et sealgi kontrollida rampide sobivust, kuid Kuivastus otsustati, et sel pole mõtet, kuna sadamad on identsed.



Kuivastus puhus hommikul tugev tuul. Kuna sadamas oli vähe liikumist, polnud kai peal ka eriti uudistajaid. „Staar” sai rahus võtta suuna Hiiumaale Heltermaa sadamasse



