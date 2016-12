Uudised

Saarlane vedas Eesti muuseumi eurotippude hulka

Laupäev, 10. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 10. detsember 2016. Direktor Margus Jurkatam muuseumi värskeima näituse “Loomulik surm” eksponaadile nõjatumas. FOTO: Kärt Mikli Eesti Tervishoiumuuseum, mida juhib saarlane Margus Jurkatam, nomineeriti Euroopa aasta muuseumi auhinnale.



“Juba ainuüksi nominatsioon Euroopa aasta muuseumi, EMYA, auhinna tiitlile on kõrge tunnustus muuseumile viimastel aastatel tehtu eest,” ütles Jurkatam. “Kuna 46 nominendist 24-l on võimalus auhinnagalal end esitleda ning muuseumi tugevusi esile tõsta ja ka meil on au nende hulka kuuluda, läheme järgmise aasta mai alguses Zagrebisse suurte lootustega.”



Kuressaare gümnaasiumi vilistlane Jurkatam on Eesti Tervishoiumuuseumi juhtinud aastast 2008. Tema sõnul oli kohe selge, et muuseum vajab uuendamist. Aastast 2011 alustati muuseumi renoveerimist, mis etapiliselt vältas aastani 2014. Selle aja jooksul sai kogu muuseum uudse näo ning uue ja innovaatilise lähenemisega sisu.



Prestiižikaim auhind



Täies ulatuses on muuseum avatud alates 2015. aasta suvest. Tänavu jaanuaris sai muuseum püsinäituste kategoorias ekspositsiooniga “Avameelselt sinu kehast” ihaldatuima auhinna Muuseumirott.



“Olen tõeliselt rõõmus, et meie meeskonna pühendunud ja südamega tehtud töö on silma jäänud nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel,” sõnas muuseumi direktor.



“See, millega muuseum tegeleb, on minu arvates tähtis ning peaks pakkuma huvi kõikidele vanuserühmadele. Samuti on meil palju veel ära teha nendele mõeldes, kes meie juurde ise sageli ei jõua. Muuseumi koostöö Kuressaare Loomesuvilaga tänavu oli väga meeldiv kogemus. Oma kodulinna tooksin tervishoiumuuseumi ka edaspidi.”



Euroopa aasta muuseumi tiitlit annab alates 1977. aastast välja Euroopa Muuseumifoorum. Auhind antakse unikaalse atmosfääriga muuseumile, kes panustab publikus huvi äratamisse, oskab teemasid loominguliselt esitleda ja tõlgendada, on loov ja innovaatiline oma haridustegevuses ning sotsiaalselt vastutustundlik.



Tiitlile lisaks jagatakse neli alamkategooria auhinda. Seni on Eestis nii kõrge auhinna vääriliseks tunnistatud Kumu kunstimuuseum, ühe neljast kategooriast pälvis Tallinna Lennusadam.



