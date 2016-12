Uudised

Saarel viiakse pension viiesajasse kodusse

Laupäev, 10. detsember 2016.



Uuest aastast tõuseb pensioni inimesele koju toomise teenuse hind ning lüheneb ajavahemik, mil seda tehakse.



Sotsiaalkindlustusamet teatas, et 1. jaanuarist 2017 tõuseb riiklike pensionide ja sotsiaaltoetuste ühe kojukande hind seniselt 5,25-lt 6,60 eurole.



Saare maakonnas viiakse Omniva kommunikatsioonispetsialisti Mattias Kaivu sõnul pension koju ligi 500 kliendile. Täpset jaotust, kui paljude teenus on tasuta ning kui palju tasu eest, ei osanud ei Kaiv ega sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik Kaili Uusmaa öelda.



Pensioni, toetuse või hüvitise kojukande tasust on vabastatud liikumistakistusega või hajaasustusalal elavad inimesed, kellele pangateenus on raskesti kättesaadav.



Sotsiaalkindlustusameti finantsjuhi Margus Pärna sõnul puudutab muudatus neid pensioni, toetuse või hüvitise saajaid, kes tellivad raha kojutoomise oma kulul. “Neid inimesi on küll aasta-aastalt jäänud vähemaks, sest suurem osa meie klientidest saab raha pangakontole. Neid, kes raha koju tellivad, on ligikaudu 6000.”



Kui 2009. aastal hakkas riik eakatelt pensionide kojukande eest raha küsima, vallandus suur pahameeletorm, mis päädis toonase sotsiaalministri Maret Maripuu lahkumisega oma ametipostilt.

