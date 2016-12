Uudised

Leisi ametnikud hakkavad paari panema

Laupäev, 10. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 10. detsember 2016. Leisi kantseleijuhataja Airi Toompuu (vasakul), kantseleijuhataja ametist neljapäeval lahkunud Aasa Alliksoon ja vallasekretär Elo Ilumäe. FOTO: Liia Uussaar Novembri lõpus sooritasid kaks Leisi vallavalitsuse töötajat perekonnaseisuametniku kutseeksami.



Saare maavalitsuse perekonnaseisuametnik Avo Levisto ütles, et olenevalt kaadrivahetusest tuleb umbes korra aastas ette, et Levisto ise peab asuma eksamineerija positsioonile ja läbi viima tulevaste ametnike tuleproovi.

Nimelt on kutsetunnistuse saamiseks vajalik läbida nii teoreetiline kui praktiline osa.



“Praktilist osa kontrollime koostöös siseministeeriumiga – saadan neile vastavad andmed ja otsus tuleb paari päeva pärast,” selgitas Levisto, lisades, et testprogrammis teevad eksaminandid läbi protsessi, mida nad oma igapäevatöös tegema hakkavad.



Nii septembris ametisse asunud vallasekretär Elo Ilumäe kui eilsest kantseleijuhatajaks hakanud Airi Toompuu said alates kolmapäevast õiguse täita ka perekonnaseisuametniku kohustusi.



Teatepulga andis Toompuule üle teenekas Aasa Alliksoon, kes on olnud nii vallasekretär kui hiljem ka kantseleijuhataja.



“Igas omavalitsuses peab vähemalt üks perekonnaseisuametnik olema,” nentis Levisto, lisades, et kui tööle hakkab uus inimene, kellel pole litsentsi, tuleb tal esmalt eksam sooritada.



