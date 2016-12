Uudised

Aasta naiskodukaitsja ja kaitseliitlane valitud

Laupäev, 10. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 10. detsember 2016. Aasta naiskodukaitsjaks valitud Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna Orissaare jaoskonna aseesinaine Ülle Sülla ühel “Orkaani” õppusel. FOTO: erakogu Neljapäeval tunnustati Naiskodukaitse (NK) aastapäeval parimat naiskodukaitsjat ning eile õhtul kuulutati Kaitseliidu Saaremaa maleva (KLSM) aastapäeva tähistamise pidulikul tseremoonial välja ka aasta kaitseliitlane.



NK Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr ütles, et aasta naiskodukaitsjaks valitud Ülle Sülla on organisatsioonis tegev olnud 17 aastat.



“Ülle on alati olemas kõikidel üritustel või erinevatel väljaõpetel. Tema põhiülesanneteks on üritustel meditsiiniabi tagamine ja söögi valmistamine.

Ülle suudab erinevatesse tegemistesse kaasata nii uusi kui vanu liikmeid,” kirjeldas Kirr, lisades, et Ülle on ka heaks toeks uutele liitujatele ja vanemate liikmete organisatsiooni tagasi tulemisel.



Ülle kuulub NK Saaremaa ringkonna Orissaare jaoskonda ning on sealne aseesinaine. Jaoskonna esinaine Anneli Pitk on välja toonud, et Ülle Sülla on Naiskodukaitse tegemistes tähtsal kohal.



Mitmeid kogemusi



“Kõike, mida Ülle ette võtab, teeb ta suure pühendumusega. Suurema osa organisatsiooni kuulumise ajast on ta olnud jaoskonna aseesinaine. Samuti on ta kuulunud ringkonna juhatusse,” tõdes Pitk ja ütles, et lisaks panustab Ülle ka kohaliku kultuurielu tegemistesse.



Ülle Sülla nentis, et igal aastal on tiitli saajad olnud meeldiva üllatuse osalised, sest saladust hoitakse hästi. Siiski teadis ta sel korral midagi kahtlustada esinaiselt saadud personaalse kutse tõttu. “See on suur au, aga ma ei tee kõike seda, et tunnustust saada, vaid kuna see meeldib mulle,” sõnas ta.



KLSM pealik kolonelleitnant Gunnar Havi ütles, et eile toimus KLSM aastapäeva tähistamine, mille raames kuulutati välja Saaremaa aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja ning ergutati ka teisi tublisid ja riigikaitsesse panustanud inimesi ja asutusi.



Samuti tehti Havi sõnul üritusel aasta kokkuvõte ning anti lühiülevaade 2017. aasta olulisematest tegevustest.



Aasta kaitseliitlane, reservveebel Kert Humal on Kaitseliidus tegutsenud 19 aastat. Lisaks on ta olnud kaadrikaitseväelane ja teeninud nii maavägedes kui mereväes ja osalenud kolmel rahvusvahelisel missioonil.



Oma teenistuses saadud kogemusi rakendab Kert Humal Havi sõnul Kaitseliidus edukalt. “Ta on rühma pealik ja aktiivne instruktor, lisaks huvitab teda tehnika. Ta lööb kaasa noorte tegemistes ja nende õpetamisel-juhendamisel.



Iseloomult on ta aus, avala südamega, kohusetundlik ja abivalmis. Tema kogemused ja pealehakkamine on põhjus, miks ta ka kohalikus kogukonnas suurt autoriteeti omab,” kirjeldas Havi. NK Saaremaa ringkonna esinaine Mare Kirr ütles, et aasta naiskodukaitsjaks valitud Ülle Sülla on organisatsioonis tegev olnud 17 aastat.“Ülle on alati olemas kõikidel üritustel või erinevatel väljaõpetel. Tema põhiülesanneteks on üritustel meditsiiniabi tagamine ja söögi valmistamine.Ülle suudab erinevatesse tegemistesse kaasata nii uusi kui vanu liikmeid,” kirjeldas Kirr, lisades, et Ülle on ka heaks toeks uutele liitujatele ja vanemate liikmete organisatsiooni tagasi tulemisel.Ülle kuulub NK Saaremaa ringkonna Orissaare jaoskonda ning on sealne aseesinaine. Jaoskonna esinaine Anneli Pitk on välja toonud, et Ülle Sülla on Naiskodukaitse tegemistes tähtsal kohal.“Kõike, mida Ülle ette võtab, teeb ta suure pühendumusega. Suurema osa organisatsiooni kuulumise ajast on ta olnud jaoskonna aseesinaine. Samuti on ta kuulunud ringkonna juhatusse,” tõdes Pitk ja ütles, et lisaks panustab Ülle ka kohaliku kultuurielu tegemistesse.Ülle Sülla nentis, et igal aastal on tiitli saajad olnud meeldiva üllatuse osalised, sest saladust hoitakse hästi. Siiski teadis ta sel korral midagi kahtlustada esinaiselt saadud personaalse kutse tõttu. “See on suur au, aga ma ei tee kõike seda, et tunnustust saada, vaid kuna see meeldib mulle,” sõnas ta.KLSM pealik kolonelleitnant Gunnar Havi ütles, et eile toimus KLSM aastapäeva tähistamine, mille raames kuulutati välja Saaremaa aasta kaitseliitlane ja naiskodukaitsja ning ergutati ka teisi tublisid ja riigikaitsesse panustanud inimesi ja asutusi.Samuti tehti Havi sõnul üritusel aasta kokkuvõte ning anti lühiülevaade 2017. aasta olulisematest tegevustest.Aasta kaitseliitlane, reservveebel Kert Humal on Kaitseliidus tegutsenud 19 aastat. Lisaks on ta olnud kaadrikaitseväelane ja teeninud nii maavägedes kui mereväes ja osalenud kolmel rahvusvahelisel missioonil.Oma teenistuses saadud kogemusi rakendab Kert Humal Havi sõnul Kaitseliidus edukalt. “Ta on rühma pealik ja aktiivne instruktor, lisaks huvitab teda tehnika. Ta lööb kaasa noorte tegemistes ja nende õpetamisel-juhendamisel.Iseloomult on ta aus, avala südamega, kohusetundlik ja abivalmis. Tema kogemused ja pealehakkamine on põhjus, miks ta ka kohalikus kogukonnas suurt autoriteeti omab,” kirjeldas Havi.

Veel artikleid samast teemast »