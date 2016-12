Uudised

Ministeerium: Leedot ei oleks saanud sundida edasi sõitma

Laupäev, 10. detsember 2016.



Autor: MM Laupäev, 10. detsember 2016. Vjatšeslav Leedo. FOTO: Delfi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) sõnul ei vasta tõele Vjatšeslav Leedo väide, et riik oleks saanud tema ettevõtet Väinamere Liinid sundida veel kaks aastat suursaarte vahel sõitma.



“Härra Leedo poolt väljatoodu ei vasta õigusaktides sätestatule.

Ühistranspordiseaduse kohaselt sõlmitakse avaliku teenindamise lepingud kuni kümneks aastaks. Seega pidi MKM kuulutama välja hanke vedaja leidmiseks alates 1.10.2016, kuivõrd seni liini teenindanud vedajaga oli sõlmitud leping kümneks aastaks,” ütles MKM-i merendustalituse juhataja Liisa Surva BNS-ile.



“Ühistranspordiseaduse 2014. aastal kehtinud redaktsioonis oli võimalus sõlmida seni liini teenindanud vedajaga uus avaliku teenindamise leping juhul, kui avaliku konkursi või riigihanke korraldamisega esitati riigihangete vaidlustuskomisjonile vaidlustus või esitati halduskohtule kaebus seoses avaliku teenindamise kohustuse panemisega eri- või ainuõigusega vedajale ja kui avaliku teenindamise leping lõppes enne vaidluse lahendamist,” lisas Surva.



“Eelnevast lähtuvalt oli välistatud olukord, kus MKM ei oleks hanget üldse välja kuulutanudki, samuti ei olnud MKM-il õiguslikku alust kohustada omaalgatuslikult seni liini teenindanud vedajat samadel tingimustel veel kaks aastat liini teenindama,” sõnas Surva.



“Tuleb arvestada, et Eesti Vabariigi ja TS Laevad OÜ ning OÜ TS Shipping vaheline avaliku teenindamise leping sõlmiti 2014. aasta 11. detsembril avaliku liiniveo teenuse osutamiseks Rohuküla-Heltermaa ja Virtsu-Kuivastu parvlaevaliinil ajavahemikus 1.10.2016 kuni 30.09.2026. Kõnealune leping on kehtiv, selle täitmist ei ole peatatud ning leping varem liini teenindanud vedajaga lõppes 30.09.2016,” märkis Surva.



“Kehtiv ühistranspordiseadus ei näe mingisugust võimalust antud olukorras varasema vedajaga lepingu pikendamiseks, veel vähem seni liini teenindanud vedaja kohustamiseks liiniveo jätkamiseks ning seda samadel tingimustel varem kehtinud lepingus tooduga. Seega on härra Leedo poolt väljapakutud tõlgendus väär ega vasta tegelikkusele,” ütles Surva.



Leedo ütles kolmapäeval rahvusringhäälingu saatele “Pealtnägija” antud usutluses, et riik oleks saanud ühistranspordiseaduse alusel sundida tema laevafirmat veel kaks aastat suursaarte vahet sõitma.



