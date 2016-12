Uudised

Ruhnu paadikuuris avati püsinäitus

Laupäev, 10. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 10. detsember 2016. Näitus Ruhnu Kultuuriaidas ehk vanas päästejaamas sündis merekultuuri aasta 2016 programmi raames ja toetusel. FOTO: Hannu Lamp Alates pühapäevast on ajaloolises Ruhnu merepäästejaama hoones avatud uus, Ruhnu mereajalugu käsitlev näitus, kus saab näha ja lugeda Ruhnus ning ruhnlaste ehitatud paatide ning laevade kohta lodjast jahtani, kirjutas Ruhnu päevik.



Näituse korraldaja, Ruhnu Kultuuriaida perenaine Triinu Lamp kutsus kõiki lahkest nii talvel kui suvel läbi astuma. “Paadikuuri uks on praegu lukust lahti,” ütles ta. “Ainult heeringatünn nihutage palun ukse ette tagasi, muidu teeb tuul pahandust.”



Ruhnlased käisid hiljuti reisil Peterburis ja Helsingis. Laev oli suur ja mugav, magamiskajutite, restoranide, poodide ja baaridega. Vanad ruhnlased pidid aga Peterburi pääsemiseks 150 aastat tagasi hulga vaevalisema ja riskirohkema teekonna ette võtma.



Aastal 1860 ostsid Johan Anders, Isak Kokas ja Johan Ulles ca 10-meetrise purjepaadi just Soome lahe piirkonnas, 14 km Peterburist. Taolist laeva nimetati jaalaks ning saarele toodud laeva eeskujul hakkasid ruhnlased ka ise jaalasid ehitama. Jaaladega said ruhnlased kodusaarest kaugel hülgeid küttimas käia, kaupa vedada ja aina pikemaid reise ette võtta.



“Ajad ja kombed on muutunud, puupaatide ehitamise traditsioon kadumas. Põnev on meenutada aegu, kui paadid olid tehtud puust ja mehed rauast. Ehk ühel ilusal päeval ehitatakse Ruhnus jälle paate ja laevu, kas või kodu kaunistamiseks või ajaviiteks,” lisas Lamp.



