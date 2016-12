Uudised

UUS! Leiger jõuab homme Kuivastusse (3)

Reede, 09. detsember 2016.



Autor: MM Reede, 09. detsember 2016. Parvlaev Leiger. FOTO: TS Laevad Türgi laevatehasest teel Eestisse olev parvlaev Leiger jõuab plaanide kohaselt Kuivastu sadamasse homme hommikul kell 6.



Laeva Eestisse saabumisel tuleb esmalt läbi viia tolliprotseduurid ning ühtlasi kontrollitakse suursaarte ja mandri sadamate rampide sobivust laevaga. Laeva esimene sihtkoht Eestis on Kuivastu sadam, kus homme ajavahemikul ca kell 6-10 teostatakse tolliprotseduurid ja proovitakse rampi.



Homme kell 10.30-11.30 on Leiger Virtsus, kust omakorda suundub Heltermaale orienteeruvalt kell 13-14 rampi proovima ja sealt liigub Rohukülla, kus laevaga saavad tutvuda ka ajakirjanikud.



Homme õhtul suundub laev Tallinnasse, kus sellele paigaldatakse erinevaid seadmed nagu köök, kauplus, wifi ning täiendatakse infograafikat, toimuvad õppused ning läbitakse veeteede ameti ja teiste ametkondade kontrollid.



