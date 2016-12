Uudised

Rokipeer avas Raegaleriis udupeene näituse

Reede, 09. detsember 2016.



Autor: Sirli Tooming Reede, 09. detsember 2016. Riho Toomra oli meeldivalt üllatunud Muhu tikkija Anu Kaburi spetsiaalselt kunstnikule valmistatud väikese vardakoti üle. FOTO: Valmar Voolaid Eile avatud näituse õhuliste eksponaatide autor on Tallinna muusikaklubi Tapper omanik ja bussijuht Riho Toomra.



Kuressaare raekoja galerii seinu kaunistasid eemalt lumehelvestena mõjuvad peened valgest pitsist mandalad. Nende looja, Rakverest pärit parimates aastates härrasmees kirjeldas tavapärasele mõtlemisele veidrana tunduvat hobi kui elustiili ega osanud midagi arvata sellest, kas ja kuidas noormehi kunstkudumise juurde tooma peaks.



”No ega me ju naisi ka vägisi traktorirooli topi,” muheles ta.



”Nii need asjad ei käi. Kui minul olnuks vanaisa, kes kunstnikerdustega esmaabikappe oleks valmistanud, oleksin võib-olla neid treinud. Aga oli vanaema, kes kudus ning kelle seltsis ma palju aega veetsin ja igavlesin, kuni ise ka 12–13-aastasena vardad kätte võtsin.”



Toomra on kunstkudumisega sellest ajast saadik vahelduva eduga tegelnud. Peamiselt järgib ta kuulsa Saksa pitsikuduja Herbert Nieblingi mustreid. Näitusi on meistril olnud Lätis, Vilniuses ja Hollandis, huvi tema meistritööde vastu tuntakse aga Ameerikani välja.



Kuressaares esitleb kunstnik oma töid esmakordselt, siin on tal ka üks päris enda loodud mustriga kootud taies. Milline, jääb külastajale mõistatamiseks. Näitus jääb avatuks kuni 20. jaanuarini.

