Uudised

Turvakodu ootab abi koerteaediku soetamiseks

Reede, 09. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Reede, 09. detsember 2016. Loomahotelli Kuldne Viisik perenaine ja turvakodu vabatahtlik Marge Kaju tegi sotsiaalmeedias üleskutse, et inimesed toetaksid jõuluks turvakodule 325 eurot maksva katusega koerteaediku soetamist.



“Kuna Saaremaa lemmikloomade turvakodul pole kohta, kus koeri hoida, siis teeksime neile väikese kingituse ja soetame neile koerteaediku,“ õhutas Marge Kaju. Tara on mõõtmetega 200 x 400 x 235 cm ning sellel on katus peal.



Idee tekkis Kajul seoses Valjala koertega, kes päästmist vajasid. “Kuna meil ei ole hoiukodusid ega kohta, kus koeri hoida, siis sellest tekkis soov soetada turvakodule aedik,“ selgitas ta.



See paigutataks turvakodu maja ette nurka. “Sinna mahub kaks omavahel läbi saavat koera ja arvan, et seda saab vajadusel ka poolitada. Vähemalt algus oleks tehtud ja kui tulevikus peaks SOS-olukord tulema, oleks loomi kuhugi panna,“ arvas Kaju, lisades, et maja ees ketis hoidmine ei ole hea variant, sest sealt saab igaüks koera ära võtta. Samuti võib aheldatud olek mõnele loomale šokina mõjuda.



MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu juhatuse liige Edith Annusver tõdes, et üks vabatahtlik, Liina Solotarjeva, võtaks hea meelega koeri hoiule, aga tal on hoidik ainult oma koerte jaoks.



Lisaks kuluksid Annusveri sõnul väga ära ka koerakuudid tara sisse. “Kindlasti võib inimestel olla kuute, mida nad ei kasuta ja mille nad raatsiksid meile annetada,“ mõtiskles ta.



Koerte hoidmise võimalus tõstaks turvakodu võimekust. “Valjala olukord tõi selle probleemi väga tõsiselt esile,“ nentis Annusver.



Annetusi saab teha MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu arvele EE931010220047924016, märkides selgitusse “koerteaedik“. “Kuna Saaremaa lemmikloomade turvakodul pole kohta, kus koeri hoida, siis teeksime neile väikese kingituse ja soetame neile koerteaediku,“ õhutas Marge Kaju. Tara on mõõtmetega 200 x 400 x 235 cm ning sellel on katus peal.Idee tekkis Kajul seoses Valjala koertega, kes päästmist vajasid. “Kuna meil ei ole hoiukodusid ega kohta, kus koeri hoida, siis sellest tekkis soov soetada turvakodule aedik,“ selgitas ta.See paigutataks turvakodu maja ette nurka. “Sinna mahub kaks omavahel läbi saavat koera ja arvan, et seda saab vajadusel ka poolitada. Vähemalt algus oleks tehtud ja kui tulevikus peaks SOS-olukord tulema, oleks loomi kuhugi panna,“ arvas Kaju, lisades, et maja ees ketis hoidmine ei ole hea variant, sest sealt saab igaüks koera ära võtta. Samuti võib aheldatud olek mõnele loomale šokina mõjuda.MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu juhatuse liige Edith Annusver tõdes, et üks vabatahtlik, Liina Solotarjeva, võtaks hea meelega koeri hoiule, aga tal on hoidik ainult oma koerte jaoks.Lisaks kuluksid Annusveri sõnul väga ära ka koerakuudid tara sisse. “Kindlasti võib inimestel olla kuute, mida nad ei kasuta ja mille nad raatsiksid meile annetada,“ mõtiskles ta.Koerte hoidmise võimalus tõstaks turvakodu võimekust. “Valjala olukord tõi selle probleemi väga tõsiselt esile,“ nentis Annusver.Annetusi saab teha MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu arvele EE931010220047924016, märkides selgitusse “koerteaedik“.

Veel artikleid samast teemast »