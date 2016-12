Uudised

Õiguskantsler taotleb riigikohtult linna määruse sätte tühistamist

Reede, 09. detsember 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 09. detsember 2016. Ülle Madise. Õiguskantsler Ülle Madise esitas riigikohtule taotluse, milles palub tunnistada kehtetuks Kuressaare linnavalitsuse määruse säte Saaremaa ühisgümnaasiumi elukohajärgseks kooliks nimetamise kohta erivajadustega õpilaste jaoks.



Kuressaare linnavalitsuse poolt tänavu 9. veebruaril välja antud määruse “Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“ § 3 lg 2 järgi on elukohajärgseks kooliks hariduslike erivajadustega õpilastele Saaremaa ühisgümnaasium, kuhu suunatakse õpilasi nõustamiskomisjoni soovitusel.



Õiguskantsler leidis, et nimetatud säte ei arvesta põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.



Nimelt kehtestab seaduse järgi valla- või linnavalitsus igale koolikohustuslikule isikule põhihariduse omandamise võimaluse tagamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli (elukohajärgne kool) määramise tingimused ja korra.



Seaduse järgi arvestab valla- või linnavalitsus elukohajärgse kooli määramisel oluliste asjaoludena esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ja võimaluse korral vanemate soove.



“Hariduslike erivajadustega laste õpe peab olema korraldatud nii, et lapsel oleks õppest maksimaalselt kasu. See eeldab pädevaid koolitöötajaid ja piisavalt rahalisi ressursse, mida ei pruugi jaguda igasse kooli,” selgitas Madise.



Arvestades, et Kuressaarega sarnaseid olusid (väike rahvaarv, suhteliselt lähestikku paiknevad koolid) võib ette tulla mujalgi, pöördus õiguskantsler riigikogu kultuurikomisjoni ning haridus- ja teadusministeeriumi poole küsimusega, kas oleks vajalik sätestada seaduses kohaliku omavalitsuse võimalus määrata teatud hariduslike erivajadustega lastele elukohajärgse koolina üks kindel tavamunitsipaalkool või -koolid.



Kultuurikomisjon ei toetanud elukohajärgse kooli määramise tingimuste muutmist seaduses, mistõttu tegi õiguskantsler oktoobris Kuressaare linnavalitsusele ettepaneku viia määruse säte kooskõlla põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning põhiseadusega. Põhiseaduse järgi peab madalama õigusjõuga norm olema kooskõlas kõrgema õigusjõuga normiga ehk antud juhul põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega.



