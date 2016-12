Uudised

UUS! Sõmeral uusi asukaid enam vastu ei võeta

Neljapäev, 08. detsember 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 08. detsember 2016. Võib ainult ette kujutada, kui tühjaks jääb Sõmera, kui sealt lahkub 362 hoolealust. FOTO: Valmar Voolaid Sõmera hooldekodu klientide linna kolimise teema tekitab endiselt palju eriarvamusi.



“Jaanuaris selgub, kui palju eraldab ministeerium Euroopa Sotsiaalfondi raha hoolekande reorganiseerimiseks. Praegu on veel õhus väga palju spekulatsioone, kuid see otsus on riigil tehtud, et reorganiseerimised toimuvad. Kui kiiresti ja mil moel kõik kujuneb, sellest saab rääkida jaanuaris,” ütleb Sõmera Kodu juhataja Helle Kahm.



Kui palju tasub siis sellises olukorras veel üldse arutleda, kas viia hooldekodu inimesed linna elama või mitte, sest otsus on juba tehtud.



Kahm leiab, et tema toetab alati diskussiooni, sest tolerantsusteemaga on olukord hirmus.



Sujuv üleminek



“Inimeste vastuseis teistsugustele inimestele on nii tuntav, kuri ja lubamatu. Kui nägin, kuidas linnas läbirääkimistel lasteaiaõpetajad ja lastevanemad väljendavad niisugust ebatolerantsust, siis see hirmutas mind nii kohutavalt. Et ühed on justkui valed inimesed, kes ei vääri meie keskel olemist. See haavas väga ka meie kliente,” kordab Kahm juba varemgi väljaöeldud mõtet.



Hooldekodus on praegu 362 klienti ja kuna üleminek toimub sujuvalt, siis jõutakse Kahmi sõnul teha inimestele palju eeltööd ja nõustamist.



Osa inimesi läheb tagasi mandrile oma kodukohta, palju on vene keelt kõnelevaid inimesi, kellele sobib paremini omakeelne keskkond. Umbes 75 hoolealust jääb Saaremaale ja nendega arutatakse rahulikult uued võimalused läbi ning käiakse uue koduga tutvumas ja harjumas. Kõik peaks olema lõplikult paigas aastaks 2023. Praegu Sõmeral enam uusi kliente vastu ei võeta.



“See ei ole muidugi mitte nii, et päeva pealt sõidab buss ette ja kõik aetakse peale. Kõik toimub pika aja vältel ja inimestega rääkides,” kinnitab Kahm veel kord.



Küll on aga hetkel veel teadmata, kuhu osa inimesi paigutatakse, sest linna on planeeritud 40 kohta.



“Kuressaarde jäävad ööpäevaringse hooldusega inimesed, kes on siit lähedalt pärit. Kuhu teised lähevad, ei tea. Linna on planeeritud 40 kohta, aga inimesi on 75. Hästi keeruline teema,” möönab Kahm.



Osale linnas elavatele klientidele jääb kõrvale hooldekodu töötaja, aga loodetakse, et 10–15 inimest läheks kogukonda ja saaks ise hakkama.



Kõigile praegu Sõmeral elavatele hooldekodu elanikele pole linnas käimine sugugi võõras ja nad saavad näiteks poes ise hakkama. Linnas töö saamisega on ehk isegi keerulisem, sest harjumuspäraselt käib osa mehi Sõmeral ümberkaudsetes majades abiks aiatöid tegemas.



Tööd ei jätku tulevikus ka kõigile praegusele 140 töötajale.



“Sõmeral on tehtud väga head tööd, kuid areng on väikeste kodude peale. Paraku neil, kes siia progressi vahele jäävad, ei lähe võibolla kõik väga valutult, kuid me püüame teha omalt poolt kõik, et oma kliente toetada. Olukord on väga mitmetahuline, aga samas arvan, et uus suund on õige. Puudega inimesed tuleb tuua nähtavale ja loodan, et inimesed muutuvad sallivamaks,” usub Helle Kahm.



Vajavad toetust



Eestkostja ja vaimulik Tiina Ool leiab, et Sõmeral toimuv on väga tõsine asi. Oolu arvates on Sõmera väga hästi toimiv hooldekodu, kui võrrelda mandri hooldekodudega.



“Jah, ta on suur, aga sellest hoolimata on Sõmeral elu niimoodi korraldatud, et hoolealustel on võimetekohast tegevust ja rakendust. Nad pole kuidagi ära peidetud kuskile metsa. Nad saavad tihti linnas käia ja Sõmeral on suur avatud territoorium, kus saavad liikuda ka need, kes pole võimelised linnatänavatel hakkama saama. See on nende kodu,” kirjeldab Ool.



Eestkostjana ta teab, kui raske on puudega inimesele elukoha vahetus ja suur, kardinaalne muutus. “Need, kes on keskealised ja vanemad, ei pruugigi enam kohaneda, nende tervis jääb kiratsema ja nad võivad üsna ruttu surra,” muretseb Ool.



Tema arvates oleks lahendus mitte kampaania käigus kõik lammutada, vaid üleminek peaks toimuma tasapisi, nii et osa kliente võiks jääda ka kauemaks Sõmerale elama.



“Poleks vaja kohe kõiki laiali pillutada. See on suur tragöödia. Vaimulikuna võin öelda, mismoodi hooldekodu elanikud seda juba praegu ette põevad ja pabistavad. Kui käin seal teenistusi läbi viimas, tuleb pärast tükk aega hingehoidlikke vestlusi pidada, inimesi rahustada ja julgustada,” räägib Ool.



Uus maja tulekul



Sõmera hooldekodu ümberkolimisse on kaasatud ka ettevõtja Tullio Liblik.



“Meil käivad praegu AS-iga Hoolekandeteenused läbirääkimised ja koostöölepingus on juttu kuni 30 kohast Sõmeralt tulnud klientidele,” selgitas Liblik.



Liblik kinnitab, et mitte mingil juhul ei tule tema kinnistule kõik Sõmera hooldekodus olevad saarlased.



Haigla kõrval asuvale Aia tn 29 kinnistule on plaanitud teisigi hooneid.



