Kauneim jäädvustus fotokonkursi oli Sõrve majakas

Reede, 09. detsember 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 09. detsember 2016. Fotokonkursi “Mereriik Eesti” võidutöö “Meie oma säär”. FOTO: Margus Muts Merekultuuri aasta viimasele fotokonkursile “Mereriik Eesti“ laekus üle 170 foto, parimaks jäädvustuseks valiti pilt Sõrve tipust.



Fotograaf Margus Muts oli võiduga loomulikult väga rahul. “Positiivne tunne ikka, kuidas ta saab teistmoodi olla,“ kinnitas mees.



Valitud said kõige hingelähedasemad pildid. “Vaatasin kõigepealt, mis on konkursi teema, mis on ägedad pildid, mis sellega haakusid ja nii ta läks,“ seletas Muts.



Võidupildil “Meie oma säär“ ilutses Sõrve majakas, teisel fotol pealkirjaga “Tuulisel rannal“ oli püütud hetkesse kinni vahutavad lained Harilaiu rannal, kus taamal paistab sealne viltune majakas.



Kolmas pilt, “Tõeline põhjamaa“ oli tehtud Lahemaa rahvuspargis miinus 30-kraadisel hommikul, kus lumi kattis randa ja kive, udu voolas jääst lahtise mere kohal ning päikeseketas pressis läbi pilve.



Konkursil tuli teiseks Valeri Larionovi foto “Vee ja taeva vahel“ ning auhinnalisele kolmandale kohale jõudis Kalmer Saare pilt “Uksekaunistus Lalli sadamas Muhus“. Kokku saadeti konkursile üle 170 foto, mis kõik püüdsid edasi anda Eesti kui mereriigi temaatikat.



Fotokonkursi žürii esimehe Aivar Pihelgase sõnul on Margus Mutsa pilt “Meie oma säär“ igati esikoha vääriline.



“Valitud on kauni valgusega hetk, mis toob esile majaka ja hooned ning ilmekad looduse meeleolud: vasakul on lainevahune meri ning paremal rahulikum külg väikese paadiga.” Pihelgas lisas, et fotograaf on suutnud hea kompositsiooni, valguse ja huvitava vaatenurga kaudu panna pildi emotsionaalselt elama.



Teise koha töö “Vee ja taeva vahel“ on saanud väga tabava pealkirja. “Mere ja taeva vaheline silmapiir on kokku sulanud ja peegeldused loovad mulje jää kohal hõljuvatest purjedest,” ütles Pihelgas ning lisas, et see jätab vaatajale piiritu vabaduse ja avaruse emotsiooni.



Kolmanda koha pälvinud töö “Uksekaunistus Lalli sadamas Muhus“ on oma ülesehituselt lihtne, kuid tabav. Rooste poolt puretud kalamehed ja igavesti haljas kala kujutis on omamoodi märgilised sümbolid, andes edasi aja kulgemist ning merega seotud elu.



