Uudised

Kuusemüük läheb lahti

Reede, 09. detsember 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Reede, 09. detsember 2016. Linnavalitsus kinnitas mõne päeva eest jõulukuuskede müügikohad linna omandis olevates avalikes kohtades, mida on kokku üheksa. See ei tähenda, et igal pool kuuski ka müüma hakatakse.



Kõige varem võiks kuuski müüma hakata täna, kuid huvilisi pole nii varajaseks alustamiseks olnud. Kuusemüügiks linna omandis olevates avalikes kohtades oli eilse seisuga tehtud kaks avaldust. Luba jõulukuuski müüa on alates 12. detsembrist Kaare tn ja Pihtla tee nurgal ning alates 20. detsembrist aadressil Tallinna tn 83.



Müügiõiguse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele avaldus, müüjal peab olema dokument kuuskede päritolu kohta. Jõulukuuskede müügikohtade kasutamist koordineerib linnavalitsuse heakorra- ja haljastusspetsialist Katrin Reinhold.



Samas ei ole linnavalitsuse luba vaja eramaal kuuskede müümiseks, sealjuures erahoovides, poodide parklates jms. Jõulukuuski müüakse juba praegu näiteks Pikal tänaval, kuid müüjaga eile rääkida ei õnnestunud. Kõige varem võiks kuuski müüma hakata täna, kuid huvilisi pole nii varajaseks alustamiseks olnud. Kuusemüügiks linna omandis olevates avalikes kohtades oli eilse seisuga tehtud kaks avaldust. Luba jõulukuuski müüa on alates 12. detsembrist Kaare tn ja Pihtla tee nurgal ning alates 20. detsembrist aadressil Tallinna tn 83.Müügiõiguse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele avaldus, müüjal peab olema dokument kuuskede päritolu kohta. Jõulukuuskede müügikohtade kasutamist koordineerib linnavalitsuse heakorra- ja haljastusspetsialist Katrin Reinhold.Samas ei ole linnavalitsuse luba vaja eramaal kuuskede müümiseks, sealjuures erahoovides, poodide parklates jms. Jõulukuuski müüakse juba praegu näiteks Pikal tänaval, kuid müüjaga eile rääkida ei õnnestunud.

Veel artikleid samast teemast »